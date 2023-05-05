به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی «نقد سینما» به تهیه‌کنندگی یوسف بچاری و میزبانی امیررضا مافی جمعه شب ۱۵ اردیبهشت‌ماه با موضوع نقدوبررسی فیلم‌های سینمایی «غریب» و «آواتار ۲» و با حضور بهروز افخمی در میز گفتگوی ویژه از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

بدین ترتیب، در اولین بخش برنامه یعنی «میز نقد سینمای ایران»، فیلم سینمایی «غریب» به کارگردانی محمدحسین لطیفی، برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی در جشنواره فجر ۴۱، توسط محمد صابری و جبار آذین تحلیل و بررسی می‌شود.

بخش دوم برنامه به «میز نقد سینمای جهان» اختصاص دارد که محمدرضا مقدسیان و آرش خوش‌خو از فیلم سینمایی «آواتار ۲» می‌گویند.

و اما در بخش پایانی برنامه قرار است بهروز افخمی نویسنده و کارگردان سینما درباره «جای خالی سینمای بیوگرافیک» صحبت کند.

فصل چهارم برنامه تلویزیونی «نقد سینما» به تهیه‌کنندگی یوسف بچاری، میزبانی امیررضا مافی و به همت سازمان سینمایی سوره، هرهفته جمعه‌ها ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه چهار سیما به صورت زنده روی آنتن می‌رود.