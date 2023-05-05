برخورد کامیون و سمند در ورزنه ۲ کشته و ۳ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۰ و ۴۹ دقیقه به مرکز اورژانس استان گزارش شده است
وی با بیان اینکه این حادثه در ورزنه روبهروی روستای سهران رخ داده است، تصریح کرد: ۳ واحد امدادی اورژانس و یک واحد هلالاحمر برای این حادثه اعزام شده است.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه کامیون و یک دستگاه خودروی سمند با یکدیگر برخورد کردهاند، ابراز داشت: ۳ نفر مرد در این حادثه مصدوم شدند.
وی ادامه داد: همچنین ۲ مرد نیز در این حادثه جان خود را از دست دادهاند.
عابدی تصریح کرد: ۲ نفر از مصدومان به انتقال به مراکز درمانی رضایت ندادند و یک نفر به بیمارستان الزهرا منتقل شد.
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