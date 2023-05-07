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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۴۹

آیت الله مدرسی:

علمای دینی برای رساندن پیام اسلام محمدی تلاش کنند

علمای دینی برای رساندن پیام اسلام محمدی تلاش کنند

آیت الله سید محمدتقی مدرسی در دیدار با تولیت آستان قدس حسینی ضمن تقدیر از فعالیت‌های آستان مقدس حسینی، از علمای دینی خواست برای رساندن پیام اسلام محمدی تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عبدالمهدی کربلایی، تولیت آستان حرم مطهر امام حسین (ع) با حضور در بیت آیت الله سید محمد تقی مدرسی» از مراجع تقلید شیعیان در کربلا با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله مدرسی در این دیدار از نقش مسئولان عتبات عالیات در ایجاد فضای مناسب برای زائران حرم مطهر حضرت سیدالشهدا (ع) قدردانی کردند.

این مجتهد عراقی در ادامه به نقش مهم حوزه علمیه کربلا اشاره و گفت: شهر مقدس کربلا و وجود حرم امام حسین (ع) و برادرشان حضرت عباس (ع) این شهر را به شهر بزرگ دینی و فکری تبدیل کرده است. همچنین وجود مدارس و حوزه‌های علمیه فراوان در این شهر باعث شده سالانه صدها طلبه علوم دینی را از سراسر جهان به خود جذب کند.

صاحب تفسیر هدایت اظهار کرد: حوزه علمیه کربلا در طول تاریخ پربار خود، علما و افراد فاضل فراوانی را پرورش داد که از نظر علمی و فکری آنان گواه بر این امر هستند که لازم است برنامه‌های درسی حوزه‌های علمیه در این شهر به گونه‌ای مناسب توسعه یابد.

در همین راستا، ایشان از علمای دین خواست تا برای رساندن پیام اسلام اصیل محمدی (ص) که قرآن و عترت طاهرین است، تلاش کنند.

کد مطلب 5772679

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