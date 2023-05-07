به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حواشی پیرامون مراسم تاج گذاری چارلز سوم، پادشاه انگلیس همچنان ادامه دارد. در این ارتباط اعلام شده است که پس از مراسم تاج گذاری؛ «چارلز سوم» به همراه همسرش ملکه کامیلا و ولیعهدش شاهزاده ویلیام و دیگر اعضای خانواده سلطنتی در بالکن کاخ باکینگهام ظاهر شد، اما در این میان خبری از شاهزاده هری، پسر کوچکتر پادشاه نبود و هری غایب خبرساز روی بالکن کاخ بوده است.

گفته شده است که هری هیچ نقش در مراسم تاج گذاری پدرش نداشته است. او سال گذشته نیز با انتشار کتابی پرده از اختلافش با خانواده سلطنتی برداشته بود.

هری اوایل روز شنبه نیز بدون همسرش مگان و دو فرزند خردسالش که در ایالات متحده ماندند، در مراسم تاج گذاری شرکت کرده بود.

رسانه‌های انگلیسی گفته بودند که اگر هری با خانواده‌اش در بالکن ظاهر می‌شد، نشانه‌ای از آشتی با خانواده پدرش پس از اختلافات فاش شده بود، اما او همچنان به صورت تنها در مراسم حضور داشت و روی بالکن هم در کنار پدرش حاضر نشد.

چارلز و ملکه کامیلا دو بار در بالکن ظاهر شدند تا از جمعیت ده‌ها هزار نفری که به بلوار بزرگ کاخ باکینگهام ختم می‌شود، تشکر کنند، اما در هیچکدام از حضور آن‌ها روی بالکن، خبری از فرزند دوم پادشاه انگلیس نبود، اگرچه دیگر اعضای خانواده او در کنار چارلز ایستاده بودند.

روز گذشته پادشاه انگلیس پس از حضور در کلیسای وست‌مینستر در لندن، در بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین رویداد تاج گذاری در هفت دهه اخیر، سوگند یاد کرد.