  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۳۸

غیبت خبرساز پسر پادشاه انگلیس پس از مراسم تاج‌گذاری

غیبت خبرساز پسر پادشاه انگلیس پس از مراسم تاج‌گذاری

غیبت فرزند دوم پادشاه انگلیس روی بالکن در کنار او باعث شد تا همچنان اختلافات میان پاشاه انگلیس و فرزند دومش مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حواشی پیرامون مراسم تاج گذاری چارلز سوم، پادشاه انگلیس همچنان ادامه دارد. در این ارتباط اعلام شده است که پس از مراسم تاج گذاری؛ «چارلز سوم» به همراه همسرش ملکه کامیلا و ولیعهدش شاهزاده ویلیام و دیگر اعضای خانواده سلطنتی در بالکن کاخ باکینگهام ظاهر شد، اما در این میان خبری از شاهزاده هری، پسر کوچکتر پادشاه نبود و هری غایب خبرساز روی بالکن کاخ بوده است.

گفته شده است که هری هیچ نقش در مراسم تاج گذاری پدرش نداشته است. او سال گذشته نیز با انتشار کتابی پرده از اختلافش با خانواده سلطنتی برداشته بود.

هری اوایل روز شنبه نیز بدون همسرش مگان و دو فرزند خردسالش که در ایالات متحده ماندند، در مراسم تاج گذاری شرکت کرده بود.

رسانه‌های انگلیسی گفته بودند که اگر هری با خانواده‌اش در بالکن ظاهر می‌شد، نشانه‌ای از آشتی با خانواده پدرش پس از اختلافات فاش شده بود، اما او همچنان به صورت تنها در مراسم حضور داشت و روی بالکن هم در کنار پدرش حاضر نشد.

چارلز و ملکه کامیلا دو بار در بالکن ظاهر شدند تا از جمعیت ده‌ها هزار نفری که به بلوار بزرگ کاخ باکینگهام ختم می‌شود، تشکر کنند، اما در هیچکدام از حضور آن‌ها روی بالکن، خبری از فرزند دوم پادشاه انگلیس نبود، اگرچه دیگر اعضای خانواده او در کنار چارلز ایستاده بودند.

روز گذشته پادشاه انگلیس پس از حضور در کلیسای وست‌مینستر در لندن، در بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین رویداد تاج گذاری در هفت دهه اخیر، سوگند یاد کرد.

کد مطلب 5773027

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ر.ن IR ۰۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      قبول دارید ازدواج و دوستی با این خانواده ها خطر داره اگه خوششون نیاد کله ات را پول می کنند یک جا کلیدی کله پول از هری یادگاری دارم پیر. بشی بهت شک کنند و هر چی کارت تموم اتفاقا جا کلیدی را گم کرده بودم دیشب پیدا کردم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها