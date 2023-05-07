تیراندازی در آمریکا ۹ کشته و ۸ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان‌بی‌سی‌نیوز، رسانه‌های آمریکا اعلام کردند که در پی وقوع تیراندازی در یک مرکز خرید در شهر والاسِ ایالت تگزاس دست‌کم ۹ نفر از جمله فرد مهاجم کشته و ۸ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

به گفته مقامات ۳ نفر از افراد زخمی در شرایط وخیمی قرار دارند.