تیراندازی در آمریکا ۹ کشته و ۸ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انبیسینیوز، رسانههای آمریکا اعلام کردند که در پی وقوع تیراندازی در یک مرکز خرید در شهر والاسِ ایالت تگزاس دستکم ۹ نفر از جمله فرد مهاجم کشته و ۸ نفر دیگر نیز زخمی شدند.
به گفته مقامات ۳ نفر از افراد زخمی در شرایط وخیمی قرار دارند.
بر اساس آرشیو Gun Violence، تیراندازیهای دسته جمعی در آمریکا با حداقل ۱۹۸ مورد در سال ۲۰۲۳، که بیشترین میزان تیراندازی در این مقطع در سال از حداقل سال ۲۰۱۶ است؛ به امری عادی تبدیل شده است.
یک روز قبل از آن نیز، مقامات شهر هیوستون در ایالت تگزاس اعلام کرده بودند که در پی وقوع تیراندازی در یک جشن فارغالتحصیلی، یک نوجوان احتمالاً ۱۶ جان خود را از دست داد.
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