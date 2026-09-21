غفاری: اندونزی تیم بسیار خوبی داشت؛ امیدوارم مدال کسب کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آرین غفاری ملی‌پوش تنیس روی میز ایران، پس از دیدار مقابل اندونزی در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ گفت: تیم اندونزی خیلی قوی بود و بازیکنان این تیم جوان و آماده بودند. من در بازی سوم به میدان رفتم و متأسفانه بازی را واگذار کردم.

ملی‌پوش تنیس روی میز ایران ادامه داد: پیش‌بینی نمی‌کردیم تیم اندونزی تا این اندازه خوب باشد، اما بازیکنان این تیم بسیار جوان و آماده بودند و بازیکنان بدقلقی محسوب می‌شدند.

غفاری درباره شرایط تیم ملی ایران خاطرنشان کرد: شرایط بازی و تیم ما بسیار خوب است. تیم ایران یکدست و آماده است و فکر می‌کنم اگر قرعه خوبی داشته باشیم و شرایط مسابقات نیز به خوبی پیش برود، می‌توانیم برای کسب مدال تلاش کنیم.