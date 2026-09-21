علی قارداشی: صعود به عنوان صدرنشین حاصل عملکرد خوب تیم ملی بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز ایران، پس از پیروزی تیم ملی مردان مقابل اندونزی در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ اظهار داشت: این پیروزی را به همه مسئولان محترم وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک تبریک می‌گویم. خدا را شکر تیم ملی مردان کشورمان موفق شد سومین پیروزی پیاپی خود را به دست بیاورد.

وی افزود: با توجه به اینکه فکر می‌کردیم اندونزی نسبت به هند حریف راحت‌تری باشد اما در جریان مسابقه دیدیم که تیم قدرتمندی است و از همان بازی نخست رقابتی شانه‌به‌شانه با تیم ملی مردان ما داشت.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز ادامه داد: در مسابقات و رویدادهای مهم آسیایی و جهانی گاهی شاهد نتایجی هستیم که قابل پیش‌بینی نیست. طی همین چند روز نیز در اکثر رشته‌ها، با وجود تمام زحماتی که قهرمانان کشورمان کشیده‌اند، نتایج غیرقابل پیش‌بینی رقم خورده است.

قارداشی خاطرنشان کرد: خدا را شکر با این پیروزی و صعود قاطعانه به عنوان تیم اول گروه، فکر می‌کنم در نخستین بازی قرعه خوبی داشته باشیم و شاید حتی با توجه به قرعه، استراحت هم نصیب ما شود.

وی درباره قرعه‌کشی مرحله حذفی گفت: جمیل لطف‌الله‌نسبی از قرعه‌کشی کمی نگران است، چون معتقد است ممکن است قرعه خوبی نصیب تیم ما نشود. من بنیامین فرجی را به نمایندگی از کشورمان به قرعه‌کشی فرستادم و امیدوارم او قرعه خوب و مناسبی برای ایران بردارد تا شانس تیم ما در برابر تیم‌هایی که هم‌سطح یا کمی قوی‌تر هستند، بهتر باشد.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز ایران گفت: به هر حال تیم ملی کشورمان تا اینجا واقعاً عملکرد خوبی داشته است و برای ملی‌پوشان کشورمان آرزوی موفقیت داریم.

قارداشی در پایان از حمایت‌های مسئولان و مردم ایران تشکر کرد و گفت: جا دارد از همه مردم شریف ایران که برای تیم ملی دعا می‌کنند و انرژی مثبت می‌دهند و همچنین از احمد دنیامالی (وزیر ورزش) و محمودخسروی‌وفا (رئیس کمیته ملی المپیک) بابت حمایت‌هایی که از تیم‌های ملی مردان و بانوان کشورمان داشته‌اند، تشکر ویژه کنم.