دولت پاکستان امنیت شیعیان این کشور را تامین کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی با صدور بیانیهای ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی پاراچنار و جان باختن شماری از معلمان شیعیان پاکستان گفت: دولت پاکستان وظیفه دارد امنیت شیعیان این کشور را تأمین و از تکرار چنین حوادث دردناکی جلوگیری کند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در این بیانیه آورده است: شهادت تعدادی از معلمان دلسوز منطقه شیعه نشین پاراچنار توسط تروریستهای تکفیری که دانسته یا ندانسته در دام رژیم اشغالگر قدس و آمریکای جنایتکار گرفتار شدهاند، بار دیگر پرده از مظلومیت ساکنان این منطقه برداشت.
امروز نه تنها شیعیان، بلکه همه مسلمانان و انسانهای آزاده، داغدار و وارث خون پاک معلمان شهیدی هستند که مخلصانه در سنگر علم آموزی مشغول تعلیم و تربیت بوده و دغدغهای جز پرورش نسلی متعهد و متخصص نداشتهاند.
این جنایت و حادثه دردناک که قلب هر انسان آزادهای را به درد میآورد، به شدت محکوم است و مجامع حقوق بشری و دولتهای جهانی مدعی حقوق بشر نباید در برابر این خشونتهای غیرانسانی و وحشیانه تکفیریها سکوت کنند.
اینجانب ضمن ابراز همدردی و دلجویی به خانوادههای عزیز شهدا، این حادثه دردناک و تأسف برانگیز را محضر امام زمان (عج)،خانوادههای محترم شهدا، مردم شریف کشور برادر پاکستان، عموم ارادتمندان به اهل خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت عرض نموده و برای آن شهدای والامقام علو درجات و غفران و رحمت الهی و صبر و اجر بازماندگان را از خداوند متعال مسئلت دارم
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