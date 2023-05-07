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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۵۵

در پیامی تأکید شد؛

دولت پاکستان امنیت شیعیان این کشور را تامین کند

دولت پاکستان امنیت شیعیان این کشور را تامین کند

اراک- نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی در پیامی ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی پاراچنار و جان باختن شماری از معلمان شیعه پاکستانی خواستار تأمین امنیت شیعیان توسط دولت این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی پاراچنار و جان باختن شماری از معلمان شیعیان پاکستان گفت: دولت پاکستان وظیفه دارد امنیت شیعیان این کشور را تأمین و از تکرار چنین حوادث دردناکی جلوگیری کند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در این بیانیه آورده است: شهادت تعدادی از معلمان دلسوز منطقه شیعه نشین پاراچنار توسط تروریست‌های تکفیری که دانسته یا ندانسته در دام رژیم اشغالگر قدس و آمریکای جنایتکار گرفتار شده‌اند، بار دیگر پرده از مظلومیت ساکنان این منطقه برداشت.

امروز نه تنها شیعیان، بلکه همه مسلمانان و انسان‌های آزاده، داغدار و وارث خون پاک معلمان شهیدی هستند که مخلصانه در سنگر علم آموزی مشغول تعلیم و تربیت بوده و دغدغه‌ای جز پرورش نسلی متعهد و متخصص نداشته‌اند.

این جنایت و حادثه دردناک که قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد، به شدت محکوم است و مجامع حقوق بشری و دولت‌های جهانی مدعی حقوق بشر نباید در برابر این خشونت‌های غیرانسانی و وحشیانه تکفیری‌ها سکوت کنند.

اینجانب ضمن ابراز همدردی و دلجویی به خانواده‌های عزیز شهدا، این حادثه دردناک و تأسف برانگیز را محضر امام زمان (عج)،خانواده‌های محترم شهدا، مردم شریف کشور برادر پاکستان، عموم ارادتمندان به اهل خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت عرض نموده و برای آن شهدای والامقام علو درجات و غفران و رحمت الهی و صبر و اجر بازماندگان را از خداوند متعال مسئلت دارم

کد مطلب 5773070

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