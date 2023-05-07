به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فاینورد تا قبل از انجام بازی هفته سی و یکم خود در اردویسه هلند با ۷۳ امتیاز صدرنشین است و فاصله چندانی با کسب عنوان قهرمانی در این رقابتها ندارد. این موفقیت با حضور علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی فاینورد رقم خورده است.

جهانبخش در تازه‌ترین گفتگوی خود به بررسی دلایل صدرنشینی فاینورد و شانس بالای این تیم برای کسب عنوان قهرمانی در رقابت با تیم‌هایی چون آژاکس و آیندهوون پرداخت و جزئیاتی را فاش کرد.

جهانبخش گفت: در فاینورد، آنها حتی بیشتر به زندگی فردی بازیکنان نگاه می‌کنند؛ با مکمل‌های غذایی با کیفیت بالا و حتی تغذیه برای هر بازیکن.

وی افزود: هر ماه روی چیزهای متفاوتی تمرکز می‌کنیم مثلاً ممنوعیت استفاده از شکر تا یک ماه در باشگاه. ما ماه‌هاست به هم فشار می‌آوریم تا بهتر بشویم.

جهانبخش که با نشریه Algemeen Dagblad مصاحبه کرده است، افزود: همینطور یک ماه بود که همه بازیکنان بعد از ورود به باشگاه و قبل از صبحانه برای اینکه به بدن‌هایشان شوک بدهند، وارد حمام یخ می‌شدند.

لژیونر ایرانی شاغل در تیم فاینورد خاطرنشان کرد: ما یوگا انجام می‌دهیم، مدیتیشن می‌کنیم و مربی تنفس داریم. وقتی صبح‌ها از خواب بیدار می‌شوم احساس خوبی دارم. به خاطر این مسائل چالاک‌تر هستیم.

جهانبخش همچنین فاینورد را دارای «بهترین هواداران» و «زیباترین ورزشگاه» توصیف کرد که شایسته کسب عنوان قهرمانی است.

در بخشی از این گفتگو، جهانبخش از «آرنه اسلوت» سرمربی فاینورد تمجید و او را با سرمربیان سابق خود مقایسه کرد. این بازیکن ایرانی در واکنش به اینکه گفته می‌شود سرمربی فاینورد از تیم‌های دیگر در اروپا پیشنهاد دارد، گفت: کارلوس کی روش با تیم ملی ایران عالی بود و گراهام پاتر در برایتون هم واقعاً خوب بود. البته بیشتر از نظر فنی و نه از نظر ارتباط با بازیکن. اسلوت همه ویژگی‌ها را دارد و یک مربی برتر است. اجازه ندهید کسی در این شک کند. کاملاً منطقی است که او با باشگاه‌های بزرگ مرتبط باشد.

وی درباره اینکه گفته می‌شود اسلوت فقط در اردویسه مربی خوبی است، تاکید کرد: ما در اروپا هم با هدایت اسلوت خودمان را نشان دادیم. در لیگ کنفرانس و لیگ اروپا. آنها می‌بینند که ما چگونه فوتبال بازی می‌کنیم. ما به حذف آ. اس رم بسیار نزدیک بودیم.

بازیکن ایرانی فاینورد ذهنیت حاکم بر این تیم را ستود و گفت: ذهنیت در این تیم باورنکردنی است. ما واقعاً این کار را به عنوان یک تیم و نه فقط بازیکنان انجام می‌دهیم.