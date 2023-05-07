به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مدیر اجرایی برنامه فوریت‌های بهداشتی در سازمان جهانی بهداشت تأیید کرد که حذف کامل ویروس کرونا در سراسر جهان غیرممکن است.

«مایکل رایان» در ادامه افزود که ریشه کن کردن کامل بیماری COVID-۱۹ در سطح جهانی غیرممکن است زیرا روش‌های انتقال از حیوانات به انسان وضعیت را پیچیده می‌کند.‌

وی تصریح کرد: من فکر نمی‌کنم که معیارهای بسیار خاصی برای از بین بردن ویروس وجود داشته باشد، زیرا ما با ویروسی مواجه هستیم که به سرعت گسترش یافته است و می‌تواند از انسان به حیوانات و بالعکس منتقل شود. بنابراین می‌تواند در مکان‌های مختلف و نه فقط در بدن انسان پنهان شود و صحبت در مورد ریشه کن کردن آن در این مورد بسیار دشوار است.‌

رایان با تاکید بر اینکه انسان‌ها با واکسیناسیون و درمان می‌توانند تهدید ناشی از این ویروس برای سلامت عمومی را از بین ببرند، افزود: ما می‌توانیم به شرایط اضطراری پایان دهیم، اما نمی‌توانیم به ویروس پایان دهیم.

این مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت در پایان گفت: آیا می‌توانیم کووید -۱۹ را ریشه کن کنیم؟ من فکر می‌کنم که پاسخ بسیار بعید است، اگر غیرممکن نباشد.

همچنین «تدروس آدهانوم گبرسوس» مدیرکل سازمان جهانی بهداشت هم چند روز گذشته گفت که این سازمان دیگر کووید -۱۹ را یک وضعیت اضطراری بهداشتی جهانی نمی‌داند و در عین حال تاکید کرد که این عفونت همچنان تهدیدی برای سلامت مردم است.