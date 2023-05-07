کلاهبردار ۶۰۰ میلیارد ریالی در پیرانشهر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در تشریح این خبر اظهار کرد: پس از شکایت تعدادی از شهروندان در شهرستان پیرانشهر مبنی بر اینکه از آنها به بهانه سودآوری اضافی در این زمینه کلاهبرداری شده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در تحقیقات پلیس از شاکیان که تعداد آنها به بیش از ۷ نفر می‌رسید مشخص شد فردی با جلب اعتماد آنها و اینکه قادر است سود هنگفتی نصیبشان کند، اقدام به کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی پلیس نشان می‌داد متهم پس از دریافت مبلغی در حدود ۶۰۰ میلیارد ریال از شاکیان، گریخته است که اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی مخفیگاهش آغاز شد.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی فرد کلاهبردار شده و پس از هماهنگی‌های لازم با مراجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

سردار جهانبخش خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت غیرقانونی و مخل امنیت عمومی، مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس است.