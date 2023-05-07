کتاب «ملکه ای از عکا» منتشر شد/داستانی از دیار فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ملکه‌ای از عکا» به قلم عباس عباس‌زاده به‌تازگی توسط انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر و راهی بازار نشر شده است.

در شمال سرزمین فلسطین شهر کهنی قرار دارد به نام عکا. با بازارها و برج و باروهای قدیمی. نگینی است اصیل و درخشان در ساحل مدیترانه که گویی هر دو در آغوش هم غنوده‌اند. فرسنگ‌ها دورتر به سمت شهر مقدس ناصره، زادگاه حضرت عیسی بن مریم، روستایی سرسبز قرار داشت به نام بحریون که ییلاق لنچداران عکا بود. روستایی به غایت زیبا با فرهنگ و آداب و سنتهای خاص خود. «ملکه‌ای از عکا» حکایتی است از دلدادگانی که در آن دیار عشقشان جاودانه شد.

در تمثیل این عشق در فرازی از این رمان می‌خوانیم:

"عاشقی مانند دانایی است، هر چه بیشتر بدانی، بیشتر رنج می بری و خیلی زود می‌فهمی رنج ناشی از دانستن بهتر از نشاط حماقت است… عاشق که باشی، آن رنج خاص و دلنشین را تجربه می‌کنی… رنجی که حاضر نمی‌شوی یک لحظه اش را با هزار سرخوشی عوض کنی…" و پژواک این عشق از هنگام پدیدار شدن تا پایان داستان هر چه رساتر شنیده می‌شود.

این کتاب با در ۱۲۰ صفحه، شمارگان ۲۰۰ نسخه و بهای ۶۰ هزار تومان منتشر شده است.