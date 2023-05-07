زمین مورد نیاز برای نهضت ملی در شهرهای دارای متقاضی موثر تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ۸۰ درصد از تعهد چهار ساله زمین مورد نیاز احداث نهضت ملی مسکن روستایی در روستاهای گلستان تأمین شده و در حال تملک و یا تملک شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان افزود: در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و یا روستاهایی که دارای متقاضی مؤثر بوده اما زمین مورد نیاز تأمین نشده در حال شناسایی اراضی مازاد دولتی در حریم و یا مجاور آنها بوده و یا تلاش می‌کنیم از طریق پروژه‌های خودمالکی این طرح اجرا شود.

وی گفت: سال ۱۴۰۲ در حوزه نهضت ملی مسکن سال نهضت ساخت انبوه سازی بوده زیرا بسیاری از اراضی در روستاها شناسایی، تفکیک و در حال تملک و یا تملک شده است.

حسینی ادامه داد: ۹۸ درصد از تعهد سال دوم احداث نهضت ملی مسکن در حوزه روستایی تأمین شده که از این درصد، ۸۰ درصد آنها منتهی به انعقاد قرارداد در بانک‌ها و ۷۶ درصد این قراردادها منتهی به پرداخت تسهیلات بانکی و شروع عملیات اجرایی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان بیان کرد: استان گلستان دارای ۲۶ شهر زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت بوده که بنیاد مسکن گلستان مجری احداث طرح نهضت ملی مسکن بوده و تاکنون زمین مورد نیاز برای دو سال احداث مسکن ملی برای متقاضیان مؤثر تأمین شده است.

وی یادآور شد: تمام متقاضیانی که تأیید نهایی شده و وجه اولیه خود را در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن واریز کردند تعیین تکلیف شدند.