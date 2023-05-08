برپایی ۲۳ مرکز خرید تضمینی کلزا در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر منوچهری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: جلسه هماهنگی تعیین مراکز خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در سال ۱۴۰۲ با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی، مدیرکل تعاون روستایی استان و نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی استان در محل سالن اجتماعات اداره کل غله و خدمات بازرگانی گلستان برگزار شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان افزود: قیمت پایه خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در سال زراعی جاری ۲۲۰ هزار ریال برای هر کیلوگرم اعلام شده و این قیمت بر اساس پایه خرید با دو درصد ناخالصی و ۱۰ درصد رطوبت است.

وی بیان کرد: بر اساس پیش بینی‌های اعلامی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان انتظار می‌رود در سال جاری حدود ۳۰ هزار تن دانه روغنی کلزا از بیش از ۲۵ هزار هکتار اراضی زیر کشت دانه روغنی کلزا در گلستان برداشت شود.

منوچهری از در نظر گرفتن تعداد ۲۳ مرکز خرید کلزا در استان گلستان برای خرید تضمینی این محصول خبرداد.