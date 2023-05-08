به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی علیزاده، رئیس کمیته علمی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت گفت: یکی از دغدغههای این کمیته علمی، تهیه بهترین نهال است که برای این کار باید بهترین بذر آماده شود.
وی اظهار کرد: بذر هر گونه مرتعی و جنگلی باید از محوطههای بذری که مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع مشخص کرده جمعآوری و به صورت اصولی کشت شود.
علیزاده ادامه داد: باید به سمت نهالهای جنگلی گواهی شده به لحاظ سلامت ظاهری و ژنتیکی برویم و در این زمینه با مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در تعامل هستیم تا استانداردهای لازم برای نهالهای جنگلی نوشته شود.
وی بر اجرای اصولی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت تاکید و تصریح کرد: ما باید به تناسب هر منطقه، نهالکاری کنیم و بهترین نهالها، نهالهای بومی هر منطقه هستند.
رئیس کمیته علمی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در همین حال گفت: شاخص ما برای ارزیابی این طرح صرفاً تولید نهال نیست، بلکه تعداد نهالهایی است که پس از دو سال کاشت در اراضی، مستقر شوند.
وی ادامه داد: تاکید این کمیته علمی این است که عرصههای کاشت نهالها باید علمی تعیین شوند و ما به دنبال تغییر اکوسیستمها نیستیم.
علیزاده توضیح داد: ما در اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت به دنبال این نیستیم که برای مثال عرصههای مرتعی را به جنگل تبدیل کنیم و اگر در بیابان نهالکاری میشود باید با هدف مشخص همچون مقابله با کانونهای گرد و غبار یا تثبیت شن باشد.
وی اذعان کرد: در این طرح پیش از آن که به دنبال توسعه درختکاری باشیم باید اکوسیستمها را حفظ کنیم.
رئیس سازمان تحقیقات جنگلها و مراتع کشور درباره آب مصرفی نهالهای کاشته شده در این طرح گفت: در این طرح، توسعه درختکاری نباید لطمهای به آب کشور بزند، بنابراین باید از آبهای نامتعارف، آب باران یا آب سبز، آب شور و دریا استفاده شود و البته برای استقرار نهال، یک یا دو بار آبیاری مانعی ندارد و قابل توجیه است.
وی با بیان این که اصل کاشت یک میلیارد درخت باید به امنیت غذایی کمک کند، تصریح کرد: عرصههایی که به کاشت محصولات زراعی و گیاهان دارویی اختصاص دارد نباید به سمت کاشت نهالهای جنگلی سوق داده شود.
علیزاده گفت: برای کاشت اصولی نهالهای جنگلی، این کمیته علمی پنج بروشور تهیه کرده که چاپ شده با این موضوعات که چرا بکاریم، چه بکاریم، کجا بکاریم، چگونه بکاریم و چگونه نگهداری کنیم.
وی افزود: این بروشورها در سطح استانهای کشور توسط کارشناسان منابع طبیعی و بخش خصوصی که با طرح کاشت یک میلیارد درخت مشارکت دارند، توزیع میشود.
رئیس کمیته علمی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت اضافه کرد: ۱۵ تا ۱۶ بروشور دیگر برای اجرای این طرح در حال چاپ و تعدادی در حال تهیه است.
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