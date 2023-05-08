اجرای ۴۳۸میلیارد تومان پروژه بازآفرینی شهری در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، عطاءاله اکبری افزود: تمام تلاش این اداره کل با اجرای طرح بازآفرینی شهری، خلق فضاها و مکانهای شهری با هدف فراهم کردن امکان کار و زندگی استاندارد برای شهروندان است.
وی ادامه داد: در این راستا این اداره کل اجرای پروژههای زیربنایی و روبنایی محرک رشد و توسعه محلات را به عنوان یکی از مهمترین مسئولیتهای سازمانی خود در مناطق مورد هدف در دستور کار ویژه قرار داده که زیرسازی، بهسازی و آسفالت معابر، احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، بهسازی مسیل های مناطق هدف، احداث فضاهای تفریحی، تکمیل بازارچههای محلهای و برگزاری دورههای مهارت آموزی به منظور اشتغال ساکنین محلات هدف از جمله مهمترین آنها بشمار میرود.
مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به بسته تشویقی جدید برای نوسازی بافتهای فرسوده گفت: یکی از سیاستهای ابلاغی دولت، اجرای ضوابط تشویقی نوسازی محلات هدف و بافتهای ناکارآمد شهری بوده و مشوقهای مناسبی در خصوص توانمند سازی و ایجاد انگیزه حفظ بافتهای باهویت قدیمی، فرسوده وتاریخی در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه با اشاره به بسته تشویقی وزارت راه و شهرسازی به منظور نوسازی و بازسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری در راستای اجرای ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: در این راستا سیاستها، ضوابط تشویقی و کالبدی از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مصوب شده، تا تضمین کننده نوسازی محلهای در بازسازی بافتهای فرسوده باشد و به تسریع و تسهیل نوسازی در این بافتها کمک کند.
اکبری بیان کرد: اعطای طبقه تشویقی به تراکم مجاز طرح مصوب وتخفیفات پروانه و مجوزها و نیز الزام تخصیص ۳۰ درصد از منابع واعتبارات دستگاههای خدماتی به این بافتهای ناکارآمد و فرسوده و تاریخی، فرصت بسیار خوبی است که دولت برای محلات هدف بازآفرینی شهری درحوزه راه وشهرسازی وشهرداریها ایجاد کرده است.
مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این سیاستها و ضوابط به منظور ایجاد انگیزه برای توسعه دهندگان، سرمایهگذاران و مالکان اراضی محدودههای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و در راستای ارتقای کیفیت محیطی و تأمین خدمات مورد نیاز است.
اکبری وسعت بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی سیستان و بلوچستان در شهرستانهای تحت پوشش اداره کل راه و شهرسازی شمال استان را دو هزار ۷۷۸ هکتار عنوان کرد تصریح کرد: در حال حاضر ۳۱۵ هزار نفر از جمعیت استان در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی ساکن هستند که تمام تلاش این اداره کل با اجرای پروژههای بازآفرینی شهری خلق فضاها و مکانهای شهری مناسب با هدف رسیدن به توسعه پایدار است.
شایان ذکر است سیستان و بلوچستان به دلیل وسعت زیاد دارای دو اداره کل راه و شهرسازی شمال و جنوب است.
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