فرماندار رودبار: بازآفرینی شهری مسیر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت عصر شنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری با قدردانی از حضور مسئولان شرکت بازآفرینی شهری ایران و اداره‌کل راه و شهرسازی استان گیلان، اظهار کرد: بازآفرینی شهری فرایندی مهم در راستای بهبود کیفیت زندگی شهروندان است که ابعاد مختلف عمرانی، زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به نقش شرکت بازآفرینی شهری ایران در سیاست‌گذاری و ساماندهی بافت‌های ناکارآمد شهری افزود: دولت با ایجاد این ساختار در وزارت راه و شهرسازی، زمینه حمایت از شهرها برای رفع مشکلات بافت‌های فرسوده و ناکارآمد را فراهم کرده است و انتظار می‌رود از این ظرفیت در شهرستان رودبار نیز به خوبی بهره‌گیری شود.

شرایط جغرافیایی متفاوت رودبار

فرماندار رودبار با بیان اینکه شرایط جغرافیایی شهرستان رودبار با سایر شهرستان‌های استان گیلان متفاوت است، تصریح کرد: در بسیاری از شهرهای شهرستان، مهم‌ترین ظرفیت قابل پیگیری در حوزه بازآفرینی، بافت‌های فرسوده شهری است که لازم است با تهیه اسناد و طرح‌های مصوب، زمینه بهره‌مندی از حمایت‌ ها و اعتبارات ملی فراهم شود.

پورحضرت با اشاره به آثار زلزله ویرانگر سال ۱۳۶۹ رودبار گفت: این حادثه تلخ که منجر به جان‌باختن هزاران نفر از هموطنان شد، همچنان آثار خود را در ساختار شهری و زیرساخت‌های شهرستان برجای گذاشته و بخشی از چالش‌های کنونی مدیریت شهری ریشه در همان خسارات دارد.

مزایای تهیه طرح‌های بازآفرینی

وی تأکید کرد: تهیه و تصویب طرح‌های بازآفرینی شهری، امکان بهره‌مندی از حمایت‌های دولت در اجرای پروژه‌های زیرساختی، بهسازی معابر، ایجاد پارک‌های محله‌ای، توسعه فضاهای شهری و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را فراهم می‌کند.

فرماندار رودبار مهم‌ترین مطالبه شهروندان را بهسازی معابر شهری عنوان کرد و افزود: امروز هر میزان حمایت در حوزه تأمین قیر، اعتبارات و اجرای طرح‌های بهسازی معابر صورت گیرد، مستقیماً در افزایش رضایتمندی عمومی مردم تأثیرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به شرایط خاص توپوگرافی شهر رودبار خاطرنشان کرد: هزینه اجرای پروژه‌های بهسازی معابر در رودبار نسبت به بسیاری از شهرهای استان بالاتر است و این موضوع نیازمند توجه ویژه و حمایت بیشتر وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران است.

چالش‌های ناشی از پروژه‌های ملی

پورحضرت همچنین اجرای پروژه‌های ملی نظیر آزادراه و راه‌آهن را از دیگر ویژگی‌های خاص شهرستان دانست و گفت: این پروژه‌ها اگرچه نقش مهمی در توسعه کشور دارند، اما در برخی نقاط موجب پیچیده‌تر شدن دسترسی شهروندان به بخش‌های مختلف شهر شده‌اند که باید در برنامه‌ریزی‌های آتی مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار رودبار در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری شهرداری‌ها از ظرفیت‌های موجود در حوزه بازآفرینی شهری، ابراز امیدواری کرد با تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از اعتبارات و امکانات ملی، گام‌های مؤثری در جهت توسعه شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان شهرستان رودبار برداشته شود.