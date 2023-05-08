به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، تور کنسرتهای جدید علیرضا قربانی که از ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه ساعت ۱۹ و ۲۲ در سالن فخرالدین اسعد گرگانی شهر گرگان آغاز شده بود، در۲ سانس ۱۹ و ۲۲ شبهای ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت در تالار مرکزی شهر رشت دنبال میشود.
علیرضا قربانی سپس ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت در سالن همایشهای شهریار شهر تبریز میزبان علاقهمندان به موسیقی ایرانی خواهد بود.
برنامه اجرا در شهرهای دیگر متعاقبا اعلام خواهد شد.
در این تور کنسرتها رپرتواری از آثار جدید علیرضا قربانی از ساختههای علیرضا افکاری و حسام ناصری با مدیریت هنری حسام ناصری و با حضور هنرمندان شناخته شده موسیقی کشور روی صحنه خواهد رفت.
قطعات رپرتوار این کنسرتها ترکیبی از محبوبترین قطعات علیرضا قربانی و آثار جدید این خواننده موسیقی ایران است که همچون گذشته در فضایی عاشقانه و اجتماعی تقریر یافته و میتوان این کنسرت را در راستای کنسرت «با من بخوان» علیرضا قربانی دانست.
در این مجموعه از آثار، تلاش شده است که از آثار شاعرانی همچون احمد شاملو، امیرخسرو دهلوی، حسین منزوی، حسین غیاثی و همچنین بهرهمندی از آثار بزرگان ادبیات ایران ترکیبی شایسته برای مخاطبان موسیقی ایران فراهم شود. همچنین در این کنسرتها قطعات «با من بخوان» و «روزگار غریب» که از قطعات مورد توجه مخاطبان است به احترام آنها اجرا خواهد شد.
مجموعه این کنسرتها توسط موسسه فرهنگی هنری شهرآفتاب و آهنگ اشتیاق در سراسر ایران به اجرا در خواهد آمد.
عکسها از حسین نیکخواه است.
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