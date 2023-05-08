به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پروفیلها براساس شکل ظاهری، کاربرد و جنس به دستههای مختلفی تقسیم میشوند. یکی از کاربردیترین انواع این مقاطع، پروفیل سبک یا مبلی بوده که عموماً برای مصارف تزئینی مورداستفاده است. ماده اولیه تولید این محصول ورق روغنی بوده و در صنایعی که به پروفیل با ضخامت کم نیاز باشد، مورداستفاده است. به دلیل ویژگیهای متنوع قوطی سبک، کاربرد این محصول گستره وسیعی از خودروسازی تا حتی تولید مبلمان را به خود اختصاص داده است. در مقالهای تحت عنوان پروفیل مبلی چیست؟ کاربرد و ویژگی پروفیل سبک درب و پنجره به بررسی برخی از کاربردهای این محصول پرداختیم. در این مقاله قصد داریم ضمن بررسی بیشتر ۵ کاربرد پروفیل سبک، به معرفی جامع مزایای استفاده از آن بپردازیم.
تاریخچه پروفیل سبک
پروفیل سبک از ورق روغنی و به شیوه نورد سرد تولید شده و دارای ضخامتی کمتر از ۱.۵ میلیمتر است. این مقاطع به دلیل کاربرد فراوان در ساخت مبل با نام پروفیل مبلی نیز شناخته میشوند. مقطع پروفیل مبلی عموماً به صورت چهارگوش بوده و پروفیلهایی با مقطع دایره برای ساخت لوله مبلی استفاده میشوند. خواص پروفیلهای سبک اعم از ضخامت کم، وزن پایین، قابلیت شکلدهی آسان و قابلیت خمکاری مناسب، این محصولات را برای کاربردهای زیادی مناسب ساخته است. وزن پایین پروفیل مبلی به دلیل ضخامت کم ورق روغنی مورداستفاده برای ساخت آن است. ورق اولیه مصرفی برای تولید پروفیل آهن سبک ضخامتی بین ۰.۴ تا ۱.۵ میلیمتر داشته از این رو وزن هر شاخه پروفیل تولیدی نسبت به پروفیل سنگین کمتر خواهدبود. همچنین به دلیل کیفیت بالای ورق روغنی و ظاهر شفاف، کیفیت سطح نهایی پروفیل مبلی تولیدی نیز بسیار بالا بوده و این محصول را برای استفاده در کاربردهای تزئینی مناسب میسازد. از طرف دیگر به دلیل نحوه تولید ورق روغنی، پروفیل سبک از دقت ابعادی بسیار بالایی برخوردار است و این ویژگی برای استفاده در کاربردهای دقیق و حساس بسیار پراهمیت خواهد بود. در ادامه ضمن بررسی روش تولید این پروفیل، به مهمترین کاربردهای آن خواهیم پرداخت.
روش تولید پروفیل سبک (مبلی)
همانطور که ذکر شد برای تولید پروفیل سبک از ورق روغنی با ضخامت کم استفاده میشود. برای تولید این محصول درابتدا ورق مورداستفاده توسط برشهای طولی با ضخامت مشخصی درمیآید. پس از آن ورق در دستگاه رول فرمینگ قرار داده شده و توسط یکی از روشهای جوشکاری به پروفیل موردنظر تبدیل میشود. در روش دیگری برای تولید پروفیل مبلی، تسمههای تولیدی به صورت چهارگوش درآمده و پس از عبور از غلتک جوشکاری انجام میشود. جوشکاری مورداستفاده برای تولید پروفیل سبک از نوع القایی است. در روش دیگری که چندان مورداستفاده نیست ابتدا پروفیل به صورت درزدار تولید شده و سپس دو نیمه آن به صورت مجزا به یکدیگر جوش داده میشوند. پروفیل تولیدی توسط این روش کیفیت زیادی نداشته و از قیمت پایینتری نیز برخوردار است. به طور کلی ورق روغنی مورداستفاده برای تولید پروفیل سبک و روش تولید این محصول تاثیر زیادی بر کیفیت نهایی آن خواهد داشت. لازم به ذکراست که قیمت پروفیل سبک تولیدی با ورق روغنی مرغوب، نسبت به سایر محصولات بالاتر است.
۵ کاربرد پروفیل سبک
این محصول کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد و عموماً برای ساخت تجهیزات حساس و با دقت ابعادی بالا مورداستفاده قرار میگیرد. درواقع ویژگیهای منحصربهفرد این پروفیل شامل قابلیت خمکاری و آبکاری خوب، کیفیت سطحی مناسب و دقت ابعادی بالا آن را برای استفاده در کاربردهای زیادی مناسب ساخته است. یکی از مهمترین کاربردهای پروفیل سبک در صنعت ساختمان، تولید درب و پنجره بوده که به دلیل وزن کم و مقاومت بالا محبوبیت زیادی یافته است. همچنین این محصول به دلیل کیفیت بالای سطح و براقیت خوب در ساخت انواع وسائل تزئینی، مبلمان و دوچرخه سازی استفاده میشود. از دیگر کاربردهای مهم این محصول میتوان به استفاده در صنایع هوایی و نظامی اشاره کرد. در ادامه به طور خلاصه به ۵ کاربرد مهم پروفیل سبک در صنایع مختلف اشاره خواهیم کرد:
استفاده در صنایع هوایی
استفاده در تابلوهای تبلیغاتی
استفاده در ساخت دوچرخه
ساخت انواع مبلمان
استفاده در صنعت خودروسازی
تولیدکنندگان برتر پروفیل مبلی
تولیدکنندگان زیادی در کشور به ساخت پروفیل مبلی مشغول هستند. هریک از کارخانجات برای تولید این محصول از ماده اولیه و روش تولید متفاوتی استفاده میکنند. بنابراین قیمت پروفیل مبلی کارخانجات مختلف بسته به کیفیت نهایی و روش مورد استفاده، متفاوت خواهد بود. از جمله کارخانجات تولید پروفیل سبک در کشور میتوان به کارخانه نورد و پروفیل ساوه، خاورصنعت هما، لوله و پروفیل یاران، فولاد ساب، جهان پروفیل پارس و آریا سهند تبریز اشاره کرد. پیش از انتخاب کارخانه تولید پروفیل مبلی لازم است قیمت، روش تولید و مواد اولیه مصرفی کارخانجات مختلف را مقایسه نموده و بهترین محصول را متناسب با نیاز پروژه خود انتخاب کنید. به دلیل اهمیت دقت ابعادی و کیفیت پروفیل مبلی، دقت در انتخاب محصول مناسب اهمیت زیادی دارد.
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