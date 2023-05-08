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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۵۹

مدیر کل محیط‌ زیست کهگیلویه و بویراحمد:

عامل قطع درختان بلوط در «دنا» دستگیر شد/ قطع ۱۵ درخت با اره برقی

عامل قطع درختان بلوط در «دنا» دستگیر شد/ قطع ۱۵ درخت با اره برقی

یاسوج_ مدیر کل حفاظت محیط‌ زیست کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری عامل قطع درختان بلوط در شهرستان دنا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام جاودان خرد صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: فرد طبیعت دوستی که شب هنگام از جاده عبور می‌کرد، متوجه صدای اره موتوری شد و به سرعت موضوع را به یگان حفاظت محیط زیست در پاسگاه محیط بانی «آب سیاه» گزارش داد.

جاودان خرد با بیان اینکه مأموران یگان حفاظت محیط زیست پس از هماهنگی با یگان حفاظت منابع طبیعی به محل مورد نظر اعزام شدند، افزود: مأموران متخلف را در حال قطع درخت بلوط دستگیر و اعمال قانون کردند.

مدیرکل محیط زیست استان با اشاره به اینکه با هماهنگی یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در خصوص این پرونده صورتجلسه‌ای تنظیم و متخلف به مراجع قضائی معرفی شد، گفت: از مقامات قضائی خواهان برخورد جدی و اشد مجازات برای این متخلف هستیم.

کد مطلب 5774334

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