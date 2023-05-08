علاقه مندیم صادرات داروهای ایرانی به افغانستان تسهیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در دیدار قلندر عباد سرپرست وزارت بهداشت افغانستان اظهار داشت: هدف عمده ما، وحدت همسایگان در زمینه تعالی نظام سلامت کشورها است.

وی با اشاره به نزدیکی ایران و افغانستان، از آمادگی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران برای نقویت همکاری‌های حوزه سلامت با افغانستان خبر داد و گفت: لازم است کارگروه مشترکی بین دو کشور برای عملیاتی شدن برنامه‌های مشترک با زمان بندی مشخص تشکیل شود.

وزیر بهداشت ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دلیل همجواری با افغانستان، می‌تواند به تقویت همکاری‌های دو کشور کمک کند. سالانه چندین هزار همایش سلامت در ایران برگزار می‌شود که فرصت مناسبی برای مشارکت صاحبنظران سلامت دو کشور است.

عین اللهی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی موفقیت‌های چشمگیری داشته و ۹۹ درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود و علاقه مندیم توسعه صادرات این محصولات به افغانستان را تسهیل کنیم؛ چراکه دسترسی به دارو و تجهیزات با کیفیت پزشکی ایران، نسبت به نمونه‌های اروپایی برای افغانستان مطلوبیت اقتصادی بیشتری دارد.

سرپرست وزارت بهداشت افغانستان در این دیدار ضمن قدردانی از میزبانی کشورمان از اجلاس گروه ۵، گفت: خوشحالیم که زمینه‌های تقویت ارتباطات کشورهای عضو این گروه در حوزه سلامت، فراهم است و ایران، تلاش‌های گسترده‌ای در این زمینه داشته است.

قلندر عباد با اشاره به تقویت حوزه بهداشت، موفقیت افغانستان در مبارزه با برخی بیماری‌ها و تقویت واکسیناسیون در این کشور، گفت: ارتقای شاخص‌ها و تأمین سلامت، نیازمند مشارکت کشورها با همدیگر است و امیدواریم همکاری‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی، تحقیقاتی و دارویی با ایران، گسترش یابد.

عین اللهی همچنین بر لزوم تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه سلامت تاکید و خاطرنشان کرد: خوشحالیم که برخی بیماری‌ها اخیراً در افغانستان کنترل شده و روند واکسیناسیون در این کشور، افزایش یافته است و امیدواریم در افغانستان هم مانند ایران، شبکه بهداشت ایجاد شود.