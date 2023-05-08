حسن خیریان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی پنجمین نمایشگاه بین المللی توانمندی‌های صادراتی و کشاورزی در تهران و حضور بخش خصوصی استان در این نمایشگاه افزود: به رغم ایجاد شرایط تحریم‌های ظالمانه و اقتصادی توسط استکبار جهانی، این نمایشگاه با حضور بیش از هزار هیئت تجاری و اقتصادی از ۶۵ کشور برپا شده است و این نشان می‌دهد که فشار همه جانبه و تحریم از سوی استکبار شکست خورده است.

وی افزود: پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی در حال برپایی است و بخش خصوصی استان مازندران و دستگاه‌های دولتی نیز قدرتمندانه در این نمایشگاه حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های برند استان نظیر کاله، برنج و پلیمری در این نمایشگاه حضور دارند، گفت: همچنین نمایشگاهی با عنوان زنجیره‌های با ارزش راهبردی نیز برگزار شد که بخش خصوصی استان فعالانه در آن ورود پیدا کردند.

خیریان پور با بیان اینکه زنجیره‌های ارزش در حوزه طراحی، تأمین و مصرف شناسایی شده است، گفت: باید تولیدات کیفی با نگاه صادرات محور داشته باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به تفاهم اولیه با سه شرکت خارجی در حاشیه نمایشگاه افزود: این شرکت‌ها برای سرمایه گذاری در استان و صادرات محصولات اعلام آمادگی کردند.