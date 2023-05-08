گجت پوشیدنی با ۶ بازوی رباتیک به کمک معلولان می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این بازوهای رباتیک را می توان به سیستم وصل، جدا و یا حتی به طور کامل جایگزین کرد و به این ترتیب شیوه کنش و واکنش انسان، ربات و هوش مصنوعی دگرگون می شود.

در بیانیه این شرکت آمده است: نیم قرن از زمان ارائه طرح اولیه سایبورگ می گذرد. سیستم های «جیزای» که با گسترش ربات های پوشیدنی فعال شده اند، در حقیقت نقطه تمرکز تحقیقات اخیر بوده اند. بازوهای جیزای یک سیستم رباتیک چند عضوی شامل یک پایه پوشیدنی با ۶ ترمینال و بازوهای رباتیک جداشدنی است که کاربر آنها را کنترل می کند. این سیستم طوری طراحی شده تا کنش و واکنش اجتماعی بین چند کاربر به وجود بیاورد مانند تبادل بازوها و بررسی ارتباط بین سایبورگ های دیجیتال.

هدف اصلی شرکت از این ابداع تضمین آن است که انسان ها می توانند با ربات ها و هوش مصنوعی به شیوه ای راحت و طبیعی ارتباط برقرار کنند. توسعه چنین سیستمی مسیر را برای آینده ای هموار می کند که در آن انسان ها و ماشین ها می توانند همراه یکدیگر و به طور نامحسوس کار کنند.

پروتزهای رباتیک این شرکت ژاپنی بسیار انعطاف پذیر هستند و در نتیجه می توانند فعالیت های مختلفی انجام دهند. این ربات ها کاربردهای متعددی دارند و می توان از آنها در انبارها و اتاق های عمل جراحی استفاده کرد.

کاربر به راحتی می تواند سیستم «جیزای آرمز» را کنترل کند و در نتیجه قادر خواهد بود حرکت هر بازو را راهبری و این حس را ایجاد کند که هر کدام از آنها بخشی از بدن خود وی هستند.

البته شاید مهمترین تاثیر استفاده از این سیستم ارتقای کیفیت زندگی افراد معلول است. افرادی که اعضای بدنشان را از دست داده اند می توانند با استفاده از بازوهای جیزای کارهایی را انجام دهند که بدون آنها غیرممکن به نظر می رسد.