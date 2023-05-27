ژاکت مخصوص به ربات ها حس لامسه می دهد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، بسیاری از ربات های صنعتی برای اجتناب از آسیب رساندن به کارگران انسانی حسگرهایی دارند که هرگونه تماس فیزیکی با افراد یا اشیای دیگر را ردیابی می کنند. اکنون محققان یک ژاکت فناورانه ابداع کرده اند که این قابلیت را به ربات های بدون حس لامسه می افزاید.

این فناوری که «پلیور رباتیک»( RobotSweater) نام گرفته توسط گروهی از محققان دانشگاه کارنگی ملون و به رهبری جیمز مک کان و چانگلیو لیو ابداع شده است. پارچه مذکور دور یک بازوی رباتیک یا ابزارهای دیگر پیچیده و به منبع قدرت متصل می شود. این پارچه از ۳ لایه ماده رویهم ابداع شده است.

در لایه های رویی و زیرین از نخ نایلون با نوارهایی از فیبر فلزی رسانا در آنها، استفاده شده است. این نوارها در یک لایه به طور ردیفی و در لایه بعد به طور ستونی قرار گرفته اند و هنگامیکه از بالا دیده می شوند، شبیه یک شبکه به نظر می رسند. بین دو لایه مذکور نیز یک عایق غیررسانا قرار می گیرد.

هنگامیکه فشار خارجی به پلیور رباتیک اعمال نمی شود، دو لایه حاوی نوارهای رسانا از یکدیگر جدا هستند اما پس از اعمال فشار برخی از نوارها روی لایه های مذکور از طریق سوراخ هایی در لایه عایق با یکدیگر تماس می یابند.

به این ترتیب مدار الکتریکی بسته می شود و یک سیگنال به و جود می آید. با تحلیل ردیابی منبع سیگنال در شبکه حاوی نوارهای رسانا، می توان محل اعمال فشار را روی پلیور رباتیک ردیابی کرد.

در مرحله بعد چنین رباتی می تواند به سرعت حرکت را متوقف کند. فناوری مذکور احتمالا به افراد اجازه می دهد انجام برخی اعمال را با لمس آنها و هدایت شان به طور فیزیکی راهنمایی کنند.

از آنجا که پلیور رباتیک از مواد نرم و انعطاف پذیر ساخته شده، می توان آن را روی اشکال عجیب یا بخش های متحرک ربات هایی قرار داد که امکان نصب حسگرهای سخت در آنها وجود ندارد.