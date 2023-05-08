هلال احمر مرزبندی سیاسی، قومی و مذهبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان صبح امروز (دوشنبه) در مراسم روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر ضمن گرامیداشت این روز و قدردانی از زحمات این جامعه زحمتکش و فداکار، گفت: کسی که گرفتار سیل، زلزله، مریضی، بلایای طبیعی شده است به نوعی مبتلا است و ما نیز به نوع دیگر مبتلا هستیم. او به بلایی مبتلا است و ما به امتحان خدمت به او، دستگیری از او و ایجاد امید و آرامش برای او مبتلا هستیم.

وی خطاب به افتخار آفرینان هلال احمر افزود: با هجوم دشمنان متجاوز به خاک کشور ما در سال‌های جنگ تحمیلی، شهدا مبتلا به این شدند که باید از کشور، نظام و ناموس و امنیت وطن دفاع کنند. در این آزمون نمره آوردند و به افتخار شهادت یا جانبازی و ایثارگری نائل شدند. خانواده این بزرگواران نیز مبتلا به از دست دادن عزیزان خود شدند. نمره خانواده آنها صبر و شکر کردن خداوند بود.

رئیسی بیان کرد: ما نیز مبتلا به یک ابتلاء هستیم، اینکه در این شهادت و ایثار و صبری که خانواده مکرم شهدا کردند، ما به عنوان بازماندگان چه می‌کنیم. ما نیز وظیفه‌ای داریم. با این مثالی که از شهدا و ایثارگران زدم تا ضمن یاد کردن از آنها بدانیم که همه ما مبتلا هستیم. ما نیز باید بدانیم در این مسیر چه باید بکنیم.

رئیس‌جمهور اظهار کرد: امروز همه ما در حال آزموده شدن هستیم؛ اما در حوادث و ابتلاء به بلایا، کسانی که اولین حضور را به عمل می‌آورند عزیزان هلال احمر هستند. در اولین ساعت امدادرسانی هلال احمر حاضر می‌شود و این به منزله امید و آرامش دادن به کسانی است که نیاز به کمک دارند.

وی تاکید کرد: امروز جریان امدادرسانی و کمک مومنانه، علاوه بر مسائلی مثل سیل و زلزله در جریان مقابله با کرونا، صحنه‌های زیبایی از امدادگران خلق کرد. بدانیم در پرتوی خداخواهی، باید دگرخواهی در ما جلوه‌گر شود. انسان‌های خداخواه باید بدانند راه خدا از میان خلق خدا می‌گذرد.

رئیسی عنوان کرد: کسی که زیر آوار مانده و امدادرسان دست او را می‌گیرد و نجات می‌دهد گویی که جامعه‌ای را نجات داده است و این اقدام بسیار ارزشمند است. شاید دلیل آنکه اقدامات هلال احمر تا این حد دل‌های همگان را تسخیر کرده، این است که ساز و کار این نهاد به خوبی می‌تواند دل‌ها را آرامش دهد و امید را در جامعه و و کسانی که مبتلا به بلایی شده‌اند ایجاد کند.

رئیس‌جمهور با تاکید بر ارزشمندی مجموعه هلال احمر بیان کرد: این مجموعه که جلوه و تجمع رشادت، مجاهدت، ایثار، خداباوری و مردم‌دوستی است روز به روز ارتقا پیدا کند و به جایگاه ممتازی برسد. این مجموعه همچنانکه در فرمایشات رهبر معظم انقلاب بدان اشاره شد، مرزبندی سیاسی، جغرافیایی، قومی و مذهبی ندارد. این مجموعه در اختیار همه مردم و به گستردگی نام مردم است و همه می‌توانند از خدمات هلال احمر بهره‌مند شوند.

رئیس جمهور با اشاره به حضور مادری با کودک در آغوش و نیز خانم‌هایی که فرزندانشان را به مراسم هلال احمر آورده‌اند، گفت: باید به فرزندانمان بیاموزیم که کمک به مردم سن و سال نمی‌شناسد و لازم است آنها را آموزش دهیم.

ابراهیم رئیسی با اشاره به نوجوانان حاضر در مراسم هلال احمر در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی، تصریح کرد: نوجوانان باید بدانند که البته صلیب سرخ تاریخچه دارد ولی کمک به دیگران و مردم، در متن آموزه‌های دینی ما وجود دارد. در سیره علوی، فاطمی، حسنی، حسینی و همه امامان و پیشوایان دینی ما از گذشته‌های دور کمک و خدمت به مردم بوده است

رئیس‌جمهور با اشاره به زندگی اباعبدالله حسین (ع) بیان ساخت: زمانی که پیکر مطهر ایشان در کربلا پاره پاره شده بود، زخمی وجود داشت که امام سجاد علیه السلام به آن اشاره می‌کنند و می‌گویند که این زخم کهنه مربوط به گذشته و مربوط به زمانی است که امام حسین (ع) نان و خرما را به دوش می‌کشیدند و به خانه فقرا و کمک به آنها می‌بردند.

رئیسی گفت: هلال احمر جلوه مشارکت مردم، سرمایه اجتماعی و از جلوه‌های مشارکت عمومی است و باید این موضوع در برنامه ریزی‌ها و اقدامات این سازمان مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

ابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه سازمان هلال احمر بعد از پیروزی انقلاب تلاش‌های بسیار زیادی داشته است، افزود: باید بر کارآمدی مجموعه هلال احمر با استفاده از تجربه گذشتگان و نیز فناوری‌های نوین و هوشمندسازی بیافزایم. ضمن آنکه توسعه ناوگان هوایی و زمینی از برنامه‌های مهم این مجموعه باید باشد.

وی خاطرنشان ساخت: با توجه به وجود حدود ۳۰ مورد بلایای طبیعی، باید مجموعه هلال احمر مانند یک لشکر و پادگان آماده باشد و همه امکانات نیروهای خود را برای امدادرسانی و کمک به حفظ جان و مال مردم به کار برد. چون شما باید در اولین مراحل در صحنه‌های حوادث حاضر باشید.

رئیس‌جمهور ادامه داد: البته سازمان‌های مرتبط و همکار با شما مانند آتش نشانی و اورژانس نیز باید در امر امداد رسانی مورد توجه قرار بگیرند.

رئیس قوه اجرایی کشور تاکید کرد: هلال احمر سازمان پیشتاز و خدمات رسان است که در اولین لحظه‌های وقوع یک حادثه حضور می‌یابد لذا باید آمادگی بالایی داشته باشد که در این خصوص آقای کولیوند رئیس مجموعه هلال احمر در سخنانشان به آن اشاره کردند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: تهیه اقلام دارویی در شرایط تحریم از تلاش‌های مهم هلال احمر بوده است. همچنین تلاش‌های ارزنده مجموعه هلال احمر در موضوع کرونا بر کسی پوشیده نیست ولی باید این تلاش‌ها مضاعف شود.

رئیس قوه مجریه تاکید کرد: نگاه علمی به کار امدادرسانی و کار دانش بنیان موجب افزایش کارآمدی مجموعه هلال احمر می‌شود و لازم است آموزش‌های عمومی در مدارس دانشگاه‌ها و آموزش‌های تخصصی مورد توجه واقع شود.

وی با اشاره به لزوم همکاری بیشتر نیروهای مسلح با هلال احمر در زمان وقوع حوادث تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه باید مجموعه هلال را از موارد با اهمیت در اولویت بالا در تخصیص بودجه و اعتبار قرار دهد. ضمن آنکه کاری که در سال ۱۴۰۱ در مورد بیمه امدادگران انجام شد کار خوبی بود. در عین حال باید امنیت شغلی خدمتگزاران این مجموعه حفظ و ارتقا یابد که انشاالله در سال جاری تلاش‌های بیشتری در این خصوص انجام خواهد گرفت.

ابراهیم رئیسی ادامه داد: لازم است همه رسانه‌ها به موضوع امداد و نجات توجه کنند. در این خصوص رسانه‌های مکتوب، صدا و سیما، رسانه‌های دیجیتالی و فضای مجازی و نیز صاحبان تریبون، ضرورت دارد در خصوص فرهنگ امدادرسانی، فرهنگ سازی و توجه ویژه داشته باشند.

رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود متذکر شد: ارتقای کارآمدی هلال احمر موجب کاهش تلفات انسانی و نیز کاهش از بین رفتن اموال مردم در زمان حوادث طبیعی خواهد شد.

وی با بیان اینکه هلال احمر جایگاه امید بخش و تسکین دهنده میان مردم را دارد تاکید کرد: امیدوارم که بتوانیم با فکر و اندیشه نیروهای هلال احمر و دولت گام‌های بلند و کارآمدی برای این سازمان برداریم.

رئیسی اظهار داشت: حضور ۱۰۰ هزار نفر در مجموعه هلال احمر سرمایه گران مایه‌ای است و تشکر از زحمات گران سنگ عزیزان این مجموعه سخت است هرچند اجر شما در نزد خداوند محفوظ است و از بین نخواهد رفت.