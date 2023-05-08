چابکی، افزایش طول عمر و کاهش فشار روانی جامعه از طریق پیلاتس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، گردهمایی ۱۴۰۰ نفری با حضور دانشجویان دانشگاه شهید ستاری روز یکشنبه همزمان با روز جهانی پیلاتس برگزار شد و حاضران در این گردهمایی به مدت یک ساعت و ۴۰ دقیقه به انجام حرکات ورزشی پیلاتس پرداختند.

ایمان متقیان نژاد؛ رییس انجمن پیلاتس فدراسیون آمادگی جسمانی با اشاره به اینکه اولین شنبه ماه می هر سال به عنوان روز جهانی پیلاتس نامگذاری شده است، ‌ اظهار کرد: پیلاتس در دنیا ۹۷ ساله شد و خوشبختانه ایران طی سال‌های گذشته جایگاه‌های علمی خوبی در دنیا کسب کرده است و در حال حضار ۳ ایرانی دارای کرسی جهانی و آسیایی هستند.

وی ادامه داد: روز جهانی پیلاتس فرصتی عالی برای جامعه پیلاتس فراهم می‌کند تا شاهد تاثیرگذاری هرچه بیشتر بر سلامت جامعه باشیم و حس اجتماعی از این طریق ارتقاء یابد و در نهایت کیفیت زندگی را بهبود بخشد.

رییس انجمن پیلاتس فدراسیون آمادگی جسمانی با بیان اینکه انجام تمرین یکپارچه و گردهمایی در رشته پیلاتس موجب تشویق آحاد مردم به این رشته تمرینی است، گفت: تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا بیش از پیش در توسعه و شناسایی این رشته ورزشی جذاب در جامعه قدمی بر داریم.

متقیان نژاد با اشاره به اینکه هدف پیلاتس تناسب اندام و تندرستی است، گفت: یکی دیگر از اهداف پیلاتس افزایش طول عمر است و این ورزش در سلامت و بالا رفتن نشاط اجتماعی تاثیرگذار است.

وی افزود: پیلاتس تمام انتظارات مانند قدرت جسمی و روحی، ‌انعطاف در ناحیه ستون فقرات و مهره‌ها، تعادل بدن و کاهش تنش‌ها و فشارهای روانی را برآورده می‌کند و با ایجاد و احساس کشیدگی در همه بدن، افزایش چابکی، هماهنگی عصبی عضلانی و استقامت بدن را به دنبال دارد و باعث نشاط و آرامش روانی در جامعه ورزشکاران می‌شود.