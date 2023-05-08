۳۵ درصد بندهای خاکی گنبدکاووس آبگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید رحمانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: ۳۵ درصد ظرفیت بندهای خاکی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گنبدکاووس در بارش های اخیر آبگیری شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گنبدکاووس افزود: با نزول بارش های اخیر ۱.۵ میلیون متر مکعب آب در ۴۸ بندخاکی اداره منابع طبیعی شهرستان آبگیری شده است.



وی بیان کرد: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ۴۸ بندخاکی با ظرفیت نگهداری ۴.۵ میلیون متر مکعب آب دارد که در پی وقوع بارش های اخیر ۳۵ درصد ظرفیت این بندهای خاکی معادل حدود ۱.۵میلیون مترمکعب آب در این آب بندان ها آبگیری شده است.

رحمانی گفت: هزار و ۶۵۰ دامدار در بخش مرکزی و داشلی برون از آب های ذخیره شده در این بندهای خاکی بهره برداری می کنند.