به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث سرمدی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، اظهار داشت: وضعیت بازار مسکن آشفته است. مردم محله به محله و شهر به شهر عقب می‌نشینند و نمی‌توانند اجاره نامه‌های خود را تمدید کنند.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: چرا اجازه می‌دهیم دلالان و افراد سودجو تا این حد در بازار مسکن میدان داری کنند؟ همان طور که درباره خودرو امکان اتصال هر خودرو به یک کد ملی وجود دارد، درباره مسکن هم باید این کار امکان پذیر باشد.

وی با بیان اینکه دریافت مالیات از خانه‌های خالی تنها راه ساماندهی بازار آشفته مسکن است، گفت: اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و توجه جدی به آن راه برون رفت از بازار آشفته خرید و فروش و سوداگری در حوزه مسکن است.