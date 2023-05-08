آغاز مرمت گنبد تاریخی سید الحرمین(ع) مسجد نصیرالملک شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید عباس موسوی با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه بخشی از کاشی کاری در ساق گنبد امامزاده سید الحرمین (ع) به مرور زمان دچار فرسودگی‌هایی شده بود و نیاز به مرمت و احیای این بخشی از کاشی کاری‌های گنبد داشت؛ عملیات اجرایی مرمت زیر نظر کارشناسان فنی و کارشناس ابنیه تاریخی اوقاف فارس و کارشناسان مرمت آثار باستانی میراث فرهنگی فارس آغاز شده است.

وی افزود: مرمت گنبد در دو فاز اجرایی خواهد شد و در فاز نخست عملیات مهاربندی کاشی‌های ساق گنبد انجام می‌شود و در فاز دوم برداشت کاشی کاری‌ها که از نوع کاشی‌های هفت رنگ می‌باشد جهت مرمت صورت می‌پذیرد و تمام مراحل با هماهنگی کامل با اداره کل میراث فرهنگی فارس و زیر نظر کارشناسان مرمت ابنیه تاریخی و میراثی اداره کل میراث فرهنگی فارس اجرا می‌شود ضمن آنکه عملیات مرمت توسط استاد کاران خبره مرمت آثار باستانی صورت می‌پذیرد.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به حضور گسترده زائران و گردشگران در مسجد تاریخی نصیر الملک و استقبال بسیار زیاد گردشگران از این مسجد زیبای تاریخی گفت: مرمت گنبد امامزاده سید الحرمین (ع) برای حضور زائران، گردشگران و بازدیدکنندگان از این بقعه شریف هیچ گونه خللی به وجود نخواهد آورد و تمام تمهیدات لازم انجام شده است تا گردشگران و زائران به راحتی بتوانند به زیارت این بقعه متبرکه مشرف شوند.

مدیرکل اوقاف فارس با بیان اینکه مساجد تاریخی متعددی در شهر شیراز وجود دارد که همواره مورد استقبال و بازدید گردشگران داخلی و خارجی مختلف است گفت: لزوم حفظ و حراست از این بناهای ارزشمند معنوی که محل عبادت نمازگزاران و مؤمنان است همواره مورد تاکید می‌باشد و بخش‌های مختلف مسجد نصیر الملک نیز تاکنون توسط کارشناسان فنی بررسی و ارزیابی شده است و هر بخش از آنکه نیاز به مرمت داشته باشد با توجه به برنامه زمانبندی در دستور کار قرار می‌گیرد.