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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۵:۱۹

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس خبر داد؛

آغاز مرمت گنبد تاریخی سید الحرمین(ع) مسجد نصیرالملک شیراز

آغاز مرمت گنبد تاریخی سید الحرمین(ع) مسجد نصیرالملک شیراز

شیراز- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس گفت: عملیات اجرایی مرمت ساق گنبد امامزاده سید الحرمین (ع) در مسجد تاریخی نصیر الملک شیراز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید عباس موسوی با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه بخشی از کاشی کاری در ساق گنبد امامزاده سید الحرمین (ع) به مرور زمان دچار فرسودگی‌هایی شده بود و نیاز به مرمت و احیای این بخشی از کاشی کاری‌های گنبد داشت؛ عملیات اجرایی مرمت زیر نظر کارشناسان فنی و کارشناس ابنیه تاریخی اوقاف فارس و کارشناسان مرمت آثار باستانی میراث فرهنگی فارس آغاز شده است.

وی افزود: مرمت گنبد در دو فاز اجرایی خواهد شد و در فاز نخست عملیات مهاربندی کاشی‌های ساق گنبد انجام می‌شود و در فاز دوم برداشت کاشی کاری‌ها که از نوع کاشی‌های هفت رنگ می‌باشد جهت مرمت صورت می‌پذیرد و تمام مراحل با هماهنگی کامل با اداره کل میراث فرهنگی فارس و زیر نظر کارشناسان مرمت ابنیه تاریخی و میراثی اداره کل میراث فرهنگی فارس اجرا می‌شود ضمن آنکه عملیات مرمت توسط استاد کاران خبره مرمت آثار باستانی صورت می‌پذیرد.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به حضور گسترده زائران و گردشگران در مسجد تاریخی نصیر الملک و استقبال بسیار زیاد گردشگران از این مسجد زیبای تاریخی گفت: مرمت گنبد امامزاده سید الحرمین (ع) برای حضور زائران، گردشگران و بازدیدکنندگان از این بقعه شریف هیچ گونه خللی به وجود نخواهد آورد و تمام تمهیدات لازم انجام شده است تا گردشگران و زائران به راحتی بتوانند به زیارت این بقعه متبرکه مشرف شوند.

مدیرکل اوقاف فارس با بیان اینکه مساجد تاریخی متعددی در شهر شیراز وجود دارد که همواره مورد استقبال و بازدید گردشگران داخلی و خارجی مختلف است گفت: لزوم حفظ و حراست از این بناهای ارزشمند معنوی که محل عبادت نمازگزاران و مؤمنان است همواره مورد تاکید می‌باشد و بخش‌های مختلف مسجد نصیر الملک نیز تاکنون توسط کارشناسان فنی بررسی و ارزیابی شده است و هر بخش از آنکه نیاز به مرمت داشته باشد با توجه به برنامه زمانبندی در دستور کار قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5774552

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