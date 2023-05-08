قتل عمو توسط برادرزاده در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید افرامن در خصوص این خبر بیان کرد: پس از گزارش پلیس ۱۱۰ مبنی بر یک مورد درگیری منجر به قتل در یکی از محلات شهرستان شیراز، بلافاصله تیمی از مأموران کلانتری "۲۴ ابوذر" به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد جوانی ۲۴ ساله به دلیل اختلافات خانوادگی با عموی ۲۸ ساله خود در منزل درگیر و با استفاده از کلت کمری آن را مجروح می‌کند.

جانشین معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس فارس با بیان اینکه مضروب پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات وارده فوت می‌کند، عنوان کرد: با سرعت عمل و تلاش مأموران انتظامی شیراز، قاتل که از صحنه قتل متواری شده بود در کمتر از ۹ ساعت در مخفیگاهش دستگیر و یک قبضه کلت کمری از وی نیز کشف شد.

افرامن با بیان اینکه قاتل پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد، گفت: عاقبت اندیشی در امور، بالا بردن آستانه تحمل، داشتن مهارت حل مسئله و احترام به قانون می‌تواند از وقوع جرایم این چنینی جلوگیری کند.