آخرین وضعیت برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی

دکتر غلامرضا حسن زاده‌ نایب رئیس شورای کشوری برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی ۱۰ کارگروه کشوری داشتیم که متناظر آن کارگروه ها را در کلان مناطق آمایشی توزیع کردیم.

وی افزود: این ۱۰ کارگروه شامل «اخلاق پزشکی، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای»، «مرجعیت علمی و آینده نگاری»، «پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی»، «همگرایی در تعالی علوم و فناوری های پیشرفته»، «توسعه آموزش و فناوری های نوین یادگیری»، «بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی»، «اقتصاد آموزش»، «کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان»، «مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی»، «نظام اعتباربخشی و استانداردهای آموزشی» هستند.

حسن زاده یادآور شد: این ۱۰ کارگروه در همه ۱۰ کلان مناطق آمایشی علوم پزشکی قرار داشتند. در گزارش های متعدد از برنامه های این کلان مناطق می توان به فعالیت های خوب دانشگاه های علوم پزشکی بابل، مازندران و گلستان در بحث «اخلاق پزشکی، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای» اشاره کرد.

وی افزود: برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی از دیگر برنامه های این کلان منطقه بوده است. همچنین «منشور اخلاق حرفه ای در آموزش» در شورای دانشگاه علوم پزشکی مازندران تصویب شد. دانشگاه علوم پزشکی بابل موضوع سلامت معنوی را با موفقیت پیش برد.

نایب رئیس شورای کشوری برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی اظهار داشت: در کلان منطقه ۲ آمایشی سامانه شیبه ساز حوادث ترافیکی از سوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز طراحی شد، این کار با همکاری پلیس راهور اجرایی شد. در زمینه تکنولوژی های نوین، بین المللی سازی و توانمندسازی از سوی تبریز، ارومیه و اردبیل پیش رو بودند.

وی افزود: در کلان منطقه ۳ آمایشی نیز در موضوع کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و سایر دانشگاه های این منطقه پیش رو بودند. این کلان منطقه اهداف و شاخص ها را به خوبی پیش برده بودند که امیدواریم این کار را به خوبی ادامه دهند.

حسن زاده اظهار داشت: در کلان منطقه ۴ آمایشی نیز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و سایر دانشگاه ها در حوزه بین المللی سازی آموزش فعالیت خوبی داشته اند.

وی افزود: دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه ۵ آمایشی در زمینه مدیریت جامع کیفیت آموزش بسیار خوب عمل کرده اند و توانسته اند مدل های مدیریت جامع کیفیت آموزش ارائه کنند که بسیار ارزشمند بوده است. این دانشگاه ها در حوزه سلامت معنوی هم فعال بوده اند.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی گفت: دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه ۶ آمایشی در زمینه سلامت معنوی فعال بوده اند. در همین زمینه دانشگاه علوم پزشکی قم درباره سلامت معنوی و رفتار آکادمیک، برنامه ریزی درسی پنهان و زبان بدن و تاثیر آن در تدریس کارهای خوبی انجام داده اند.

وی افزود: دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه ۷ آمایشی در توسعه فناوری های نوین یادگیری و پاسخگویی اجتماعی فعال بوده اند و در این زمینه موفق به طراحی مولاژ هوشمند و شبیه ساز اصوات قلب و ریه را در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شاهد بودیم. در بین المللی سازی همایشی موفق اجرا کردند. در زمینه جراحی بای پس عروق کرونر توانسته اند با واقعیت مجازی برنامه ای برای دانشجویان ارائه کنند.

حسن زاده یادآور شد: این دانشگاه ها در راستای پاسخگویی اجتماعی برنامه ریزی برای سالمندان جهت کاهش مشکلات زندگی سالمندان را اجرا کردند. در یکی از این برنامه ها در نیاسر کاشان پزشکان را به دبیرستان ها و مدارس فرستادند تا جامعه هدف با موضوع شاخص بدنی در گروه های سنی آشنا شوند.

وی اظهار داشت: در دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه ۸ آمایشی کارهای خوبی در زمینه همگرایی علوم انجام شده است. در زمینه مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان کارهای خوبی به ثمر رسانده است. همچنین در این کلان منطقه، توانسته اند محتواهای آموزشی را در زمینه اقتصاد آموزش و کارآفرینی تهیه کنند.

نایب رئیس شورای کشوری برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی درباره وضعیت فعالیت دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه ۹ آمایشی گفت: در این حوزه اقتصاد آموزش و کارآفرینی فعالیت های خوبی صورت گرفته است.

وی گفت: دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه ۱۰ آمایشی شامل دانشگاه های استان تهران هستند که این دانشگاه ها در حوزه سلامت معنوی، بین المللی سازی و کارآفرینی فعال بوده اند.

حسن زاده خاطرنشان کرد: در مجموع در کارگروه های کشوری آنچه مدنظر بوده هنوز کامل اجرا نشده است و در سال ۱۴۰۱ کارگروه های کشوری نتوانسته اند ۱۰۰ درصد کارها را پیش ببرند. اما در مقابل در برخی از کلان مناطق شاهد هستیم که کارهای خوبی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: به عنوان نمونه در بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی کلان مناطق ۲ و ۴ و ۷ و ۱۰ پیش رو بوده اند. در اخلاق پزشکی و سلامت معنوی کلان منطقه ۱۰ فعالیت موثری داشته است. در مرجعیت علمی کلان منطقه ۲ بسیار بارزتر از بقیه بوده است. همچنین در پاسخگویی اجتماعی کلان منطقه ۷ موثرتر از دیگران ظاهر شده است.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی افزود: در همگرایی علوم و فناوری های نوین کلان مناطق ۲ و ۱ و ۸ فعال بوده اند. در حوزه یادگیری های الکترونیکی کلان مناطق ۲ و ۷ عملکرد خوبی داشته اند. در بحث کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان کلان مناطق ۱ و ۲ موثر بوده اند. در مدیریت جامع کیفیت آموزش کلان منطقه ۵ بسیار خوب ظاهر شد.

وی یادآور شد: در مجموع کلان مناطق را بر اساس عملکرد در حوزه برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی امتیازبندی کردیم. در این امتیازبندی نتایج و اثربخشی عملکرد آنها مدنظر قرار گرفت در مجموع کلان مناطق ۱ و ۲ و ۵ و ۷ امتیازات بالاتری نسبت سایر کلان مناطق دریافت کردند.

حسن زاده اظهار داشت: برخی از شاخص های کشوری در سال ۱۴۰۲ نسبت به شاخص های سال گذشته تغییر کرده و بازنگری درباره آنها انجام شده است. به دانشگاهها فرصت داده شد که شاخص های مورد نظر خود را اعلام کردند.

وی گفت: رویکرد ما این است که باید در سال ۱۴۰۲ یک فرآورده و محصول از برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی ببینیم و امیدواریم با توجه به تلاش دانشگاه ها، این برونداد یا محصول را مشاهده کنیم تا به ارتقاء کارایی و اثربخشی سیستم آموزشی منجر شود.

نایب رئیس شورای کشوری برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی گفت: حدود ۳۰ درصد شاخص ها نسبت به سال گذشته تغییر می کند. در برخی از کارگروه های کشوری تغییر خواهیم داشت و در برخی دیگر تغییری نخواهیم داشت.

وی تاکید کرد: در نهایت مقرر شد که شورای کشوری برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی شاخص های جدید را برای فعالیت دانشگاه ها در سال ۱۴۰۲ ابلاغ کند.

به گزارش مهر، کلان مناطق آمایشی وزارت بهداشت به شرح زیر است:

منطقه ۱: دانشگاه های علوم پزشکی گیلان، مازندران، بابل، گلستان، سمنان و شاهرود

منطقه ۲: دانشگاه های علوم پزشکی تبریز، ارومیه، اردبیل و دانشکده های علوم پزشکی مراغه، خوی، خلخال و سراب

منطقه ۳: دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه، همدان، کردستان و ایلام و دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

منطقه ۴: دانشگاه های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، لرستان، دزفول و دانشکده های علوم پزشکی آبادان، شوشتر و بهبهان

منطقه ۵: دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، جهرم، فسا، بندر عباس، بوشهر، یاسوج و دانشکده های علوم پزشکی لارستان و گراش

منطقه ۶: دانشگاه های علوم پزشکی زنجان، اراک، قزوین، قم، البرز و دانشکده های علوم پزشکی خمین و ساوه

منطقه ۷: دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، یزد، کاشان و شهرکرد

منطقه ۸: دانشگاه های علوم پزشکی کرمان، زاهدان، رفسنجان، جیرفت، زابل، بم و دانشکده های علوم پزشکی ایرانشهر و سیرجان

منطقه ۹: دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، بیرجند، بجنورد، سبزوار، گناباد، تربت حیدریه و دانشکده علوم پزشکی تربت جام، نیشابور، اسفراین

منطقه ۱۰: دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، آزاد اسلامی، بقیه الله (عج)، دانشگاه های شاهد، ارتش، علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و موسسه انتقال خون، انستیتو پاستور، موسسه هلال، موسسه رازی، مرکز جهاد دانشگاهی و مرکز قلب شهید رجایی.