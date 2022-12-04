رهیافت همگرایی علوم و فناوری در برنامه جامع آموزش پزشکی ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، در این جلسه حدود ۲۰۰ عضو هیات علمی از ۳۷ دانشگاه علوم پزشکی کشور و ۱۰ کارگروه همگرایی علوم و فناوری برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز حضور یافتند.

دکتر بهمن نقی پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این نشست بر لزوم بهره مندی از تخصص های مختلف در زمینه حل مشکلات کشور تاکید و برگزاری چنین جلساتی را سبب ارتقای آموزش علوم پزشکی و حل مسائل نظام سلامت معرفی کرد.

دکتر فرید اعلایی- معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان لزوم ایجاد زبان مشترک در بین محققان و فرهنگ سازی در راستای همگرایی علوم و فناوری از همکاری دانشگاه های کلان منطقه ۲ امایشی برای اجرای بهینه برنامه جامع عدالت تعالی و بهره وری تقدیر کرد.

در ادامه نشست، دکتر غلامرضا حسن زاده دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با بیان اهمیت همگرایی علوم و فناوری مدل های اجرایی، این رهیافت را معرفی کرد و لزوم فرهنگ سازی در انجام کار تیمی را یادآور شد.

دکتر سید مهدی رضایت؛ رئیس کارگروه کشوری همگرایی و رییس کمیسیون همگرایی معاونت آموزشی برنامه های اجرایی کارگروه همگرایی را تشریح کرد.

دکتر صادقی- رئیس کارگروه همگرایی کلان منطقه ۲ در خصوص توانمندی های کلان منطقه ۲ و دانشگاه علوم پزشکی تبریز در راستای توانمندسازی دانشگاه ها بیاناتی را ارائه کرد.

پس از این جلسه، دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی از مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی حوادث ترافیکی بازدید و شبیه ساز های ساخته شده در این مرکز و فعالیت های آن را بسیار ارزشمند و کاربردی توصیف کرد.