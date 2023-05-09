نشست «تجربه زیسته»؛ گفتگوی صمیمی با اساتید زبان و ادبیات عربی

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله نشست‌های گفتگوهای صمیمی با استادان زبان و ادبیات عربی با عنوان نشست «تجربه زیسته» به همت گروه زبان و ادبیات عربی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.

در نشست «تجربه زیسته» این هفته علی اوسط ابراهیمی به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

زمان برگزاری سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۷ است.

لازم به ذکر است این نشست به صورت حضوری برگزار خواهد شد و شرکت در آن برای عموم آزاد و رایگان است.

علاقمندان می‌توانند برای شرکت در این نشست به محل خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان نجات اللهی، بوستان ورشو مراجعه نمایند.