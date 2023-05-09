به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردان‌های القسام شاخه نظامی جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد خون فرزندان ملت فلسطین و مجاهدان، روشنی بخش مسیر آزادی است.

در این بیانیه تاکید شده است: خون شهدای فلسطینی، تبدیل به آتشی خواهد شد که متجاوزان را می‌سوزاند.

گردان‌های القسام اعلام کرد: ملت فلسطین و نیروهای مقاومت به خوبی می‌دانند چگونه به این جنایت رژیم صهیونیستی و ترور تعدادی از فرماندهان گردان‌های القدس واکنش نشان دهند.

از سوی دیگر، حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس در واکنش به این جنایت رژیم صهیونیستی اعلام کرد: دشمن صهیونیستی مسئول پیامدهای تجاوزات بامداد امروز خود علیه نوار غزه است. مقاومت به مسیر خود در دفاع از ملت فلسطین و مقدسات آن ادامه می‌دهد.

وی در ادامه افزود: اگر رژیم صهیونیستی فکر می‌کند که با ارتکاب چنین جنایاتی می‌تواند مسیر مبارزاتی مشروع ما را متوقف کند در توهم به سر می‌برد.

حازم قاسم بیان کرد: ملت فلسطین و نیروهای مقاومت به خوبی می‌دانند چگونه به این جنایت رژیم صهیونیستی واکنش نشان دهند.

منابع فلسطینی بامداد امروز اعلام کردند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی اهدافی در نوار غزه را بمباران کردند. گفته شده که مواضع هدف قرار داده شده متعلق به گروه مقاومت جهاد اسلامی در نوار غزه هستند.

الجزیره در این ارتباط به نقل از سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: حملاتی را به اهداف جهاد اسلامی در نوار غزه انجام دادیم. منابع پزشکی در نوار غزه نیز اعلام کردند که در دو حمله به آپارتمان‌های مسکونی در غزه و رفح تعدادی فلسطینی زخمی شدند.

در جریان این تجاوزات تاکنون ۱۲ فلسطینی به شهادت رسیده و ۲۰ تن دیگر زخمی شده‌اند. همچنین منابع عبری زبان گزارش دادند که بعد از تجاوزات بامداد امروز رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و ترور سه تن از فرماندهان ارشد شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، نظامیان ارتش این رژیم در مرزهای جنوبی اراضی اشغالی به حالت آماده باش درآمده‌اند.