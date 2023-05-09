مسیر حرکت انقلاب روبه تعالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله سلگی در آئین تجلیل از دارندگان رتبه‌های برتر المپیادهای علمی شهرستان نوشهر افزود: امروز ایران پیشتاز در فتح قله‌های علمی جهان است.

وی با اشاره به جهان‌شمولی آموزه‌های انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: امروز سرحدات عقیدتی ما تا مدیترانه پیش رفته و به قدرت بلا منازع منطقه تبدیل شدیم و مقاومت را به‌عنوان یک امر اجتماعی بومی سازی کرده و به آزادگان جهان تعلیم دادیم.

معاون استاندار مازندران افزود: تردیدی در ضعف‌ها و سو مدیریت‌ها در مقاطعی از تاریخ انقلاب نیست اما این مشکلات نمی‌توانند به قانون اساسی، ارزشها و مبانی انقلاب خدشه‌ای وارد کنند.

وی با تاکید بر افق روشن انقلاب اسلامی تصریح کرد: مسیر حرکت انقلاب اسلامی تعالی و ترقی است همانگونه که به استقلال سیاسی رسیدیم با توان شما نخبگان و معماران آینده ایران به استقلال اقتصادی هم خواهیم رسید.

این مسئول رسالت مهم طلایه داران علمی کشور را فتح قله‌های دانایی و پیشرفت دانست وافزود: دستیابی کشورمان به رشد اول علمی در منطقه بیانگر جایگاه ممتاز ایران در عرصه علوم و فناوری‌های پیشرفته است.

سلگی با تجلیل از حائزین رتبه‌های برتر المپیادهای علمی نوشهر گفت: استان مازندران در زمینه پیشرفت علمی بر اساس نقشه راه پیشتازانه حرکت می‌کند.