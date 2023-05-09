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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۴۹

معاون فرماندار دیلم:

بسته‌های تشویقی برای بافت‌های فرسوده دیلم در نظر گرفته شد

بسته‌های تشویقی برای بافت‌های فرسوده دیلم در نظر گرفته شد

بوشهر- معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری دیلم گفت: بسته تشویقی ۱۹ گانه با مشارکت دولت و شهرداری و شورای اسلامی شهر دیلم برای بافت‌های فرسوده شهری دیلم در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود پورداوودی صبح سه شنبه در نشست کارگروه مسکن شهرستان دیلم با دستور کار بازآفرینی شهری دیلم و اقدامات نهضت ملی جهش مسکن و خود مالکین ساخت مسکن اظهار داشت: بافت فرسوده شهری دیلم از محدوده «قبرسید» خیابان شریعتی شمالی تا انتهای بازار کویتی و محله‌های قدیمی دیلم حدود ۲۳ هکتار است.

معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری دیلم افزود: بسته تشویقی ۱۹ گانه با مشارکت دولت و شهرداری و شورای اسلامی شهر دیلم برای بافت‌های فرسوده شهری دیلم پیش‌بینی شده که به متقاضیان پرداخت می‌شود.

وی گفت: صدور پروانه ساختمانی کاملاً رایگان، اعطای تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی با بهره ۱۸ درصد با دوره تنفس سه ساله، تراکم و سطح اشغال بیشتر و افزایش سطح بنا تا ۸۰ درصد از مهمترین مشوق‌های در نظر گرفته شده در بافت فرسوده شهری دیلم است.

پور داوودی بیان کرد: برای صدور پروانه ساختمانی اعمال تخفیف تعرفه عوارض ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد مصوبه شورای شهر در بافت فرسوده شهری در نظر گرفته شده است.

بسته‌های تشویقی برای بافت‌های فرسوده دیلم در نظر گرفته شد

۴۱۴ واحد طرح نهضت ملی جهش تولید مسکن

وی گفت: در شهر دیلم بالغ بر ۴۱۴ واحد طرح نهضت ملی جهش تولید مسکن در دو فاز ۱۶۲ واحدی و ۲۵۲ واحدی در حال اجراست.

وی بیان کرد: متقاضیان احداث بالغ بر ۹۳ واحد مسکن روستایی نیز تحت عنوان خود مالکین از تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استفاده می‌کنند.

کد مطلب 5775263

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