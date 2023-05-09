به گزارش خبرنگار مهر، محمود پورداوودی صبح سه شنبه در نشست کارگروه مسکن شهرستان دیلم با دستور کار بازآفرینی شهری دیلم و اقدامات نهضت ملی جهش مسکن و خود مالکین ساخت مسکن اظهار داشت: بافت فرسوده شهری دیلم از محدوده «قبرسید» خیابان شریعتی شمالی تا انتهای بازار کویتی و محله‌های قدیمی دیلم حدود ۲۳ هکتار است.

معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری دیلم افزود: بسته تشویقی ۱۹ گانه با مشارکت دولت و شهرداری و شورای اسلامی شهر دیلم برای بافت‌های فرسوده شهری دیلم پیش‌بینی شده که به متقاضیان پرداخت می‌شود.

وی گفت: صدور پروانه ساختمانی کاملاً رایگان، اعطای تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی با بهره ۱۸ درصد با دوره تنفس سه ساله، تراکم و سطح اشغال بیشتر و افزایش سطح بنا تا ۸۰ درصد از مهمترین مشوق‌های در نظر گرفته شده در بافت فرسوده شهری دیلم است.

پور داوودی بیان کرد: برای صدور پروانه ساختمانی اعمال تخفیف تعرفه عوارض ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد مصوبه شورای شهر در بافت فرسوده شهری در نظر گرفته شده است.

۴۱۴ واحد طرح نهضت ملی جهش تولید مسکن

وی گفت: در شهر دیلم بالغ بر ۴۱۴ واحد طرح نهضت ملی جهش تولید مسکن در دو فاز ۱۶۲ واحدی و ۲۵۲ واحدی در حال اجراست.

وی بیان کرد: متقاضیان احداث بالغ بر ۹۳ واحد مسکن روستایی نیز تحت عنوان خود مالکین از تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استفاده می‌کنند.