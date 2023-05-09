دستگیری قاتل فراری کمتر از ۲ ساعت در کرج

سرهنگ پیمان گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل جوانی ۳۰ ساله در یکی ازبوستان های شهر کرج، بلافاصله مأموران برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های مأموران مشخص کرد که مقتول یک جوان ۳۰ ساله است که با یکی از آشنایان خود به دلیل اختلاف شخصی درگیر شده و در یک زد و خورد به قتل رسیده است.

سرهنگ گودرزی اضافه کرد: پس از شناسایی هویت قاتل، مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی مخفیگاه نامبرده را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی غافلگیرانه در کمتر از دو ساعت قاتل را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج با بیان اینکه متهم در تحقیقات تکمیلی به بزه ارتکابی معترف و انگیزه خود را اختلاف شخصی عنوان کرد، گفت: قاتل پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.