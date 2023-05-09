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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۱۱

فرمانده انتظامی کرج خبر داد؛

دستگیری قاتل فراری کمتر از ۲ ساعت در کرج

دستگیری قاتل فراری کمتر از ۲ ساعت در کرج

کرج- فرمانده انتظامی کرج از دستگیری قاتل فراری کمتر از دو ساعت در عملیات ضربتی در حوزه استحفاظی یکی از کلانتری‌های این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پیمان گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل جوانی ۳۰ ساله در یکی ازبوستان های شهر کرج، بلافاصله مأموران برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های مأموران مشخص کرد که مقتول یک جوان ۳۰ ساله است که با یکی از آشنایان خود به دلیل اختلاف شخصی درگیر شده و در یک زد و خورد به قتل رسیده است.

سرهنگ گودرزی اضافه کرد: پس از شناسایی هویت قاتل، مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی مخفیگاه نامبرده را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی غافلگیرانه در کمتر از دو ساعت قاتل را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج با بیان اینکه متهم در تحقیقات تکمیلی به بزه ارتکابی معترف و انگیزه خود را اختلاف شخصی عنوان کرد، گفت: قاتل پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 5775586

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