به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «جان کربی» سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید امروز جمعه در ارتباط با توقیف کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز ادعا کرد که این کشور اقداماتی را برای تقویت موضع نظامی آمریکا در خلیج فارس انجام می دهد!

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در این باره مدعی شد: امروز، وزارت دفاع (پنتاگون) مجموعه‌ ای از اقدامات را برای تقویت موضع دفاعی ما در خلیج فارس انجام خواهد داد.

«جان کربی» مدعی شد که ایران برای کشتی های تجاری مزاحمت ایجاد کرده یا به آنها حمله کرده است!

وی گفت که جزئیات این موضوع در روزهای آتی اعلام خواهد شد.

ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین پیشتر با تأیید توقیف یک نفتکش آمریکایی اعلام کرد: نفتکش نیووی با پرچم پاناما در ساعت ۶:۲۰ صبح هنگام عبور از تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران توقیف شد.

این حادثه پس از آن رخ داد که ایران پنجشنبه پیش هم یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال به نام Advantage Sweet را در خلیج عمان توقیف کرده بود.

همچنین شرکت امنیت دریایی Ambrey گفته است که بر این باور است که توقیف Advantage Sweet در پاسخ به توقیف اخیر یک محموله نفتی در تانکر سوئز توسط آمریکا بوده است.

ظهر چهارشنبه پیش رسانه‌ها از توقیف یک فروند کشتی از سوی نفتکش به نام «نیووی» از سوی سپاه پاسداران در تنگه هرمز خبر دادند. برهمین اساس، دادستان تهران اعلام کرد، کشتی نیووی در پی شکایت شاکی و دستور مقام قضائی توسط نیروی دریایی سپاه توقیف شده است. این نفتکش که با پرچم پاناما در حال تردد از تنگه هرمز بوده، توقیف شده است.