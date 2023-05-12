به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی بعد از پیروزی ۴ بر صفر پرسپولیس برابر گل گهر در لیگ برتر گفت: بازی خوبی انجام دادیم. به هواداران و حتی کسانی که نتوانستند به استادیوم بیایند تبریک می گویم.

وی با انتقاد از عدم پر شدن سکوهای ورزشگاه آزادی تاکید کرد: گلایه ما را بپذیرید. بازی‌های ما باید در کنار حداکثر هواداران باشد. ممنون از کسانی که استارت تعمیر استادیوم را زدند اما باید یک همت باشد. حیف است از همه هواداران استفاده نکنیم.

سرپرست پرسپولیس با بیان اینکه از این تیم توقع قهرمانی می‌رود یادآور شد: غرور تیم ما را نمی‌گیرد. با تمام وجود برای برد در بازی آخر برابر نساجی به میدان می‌رویم.

سرپرست پرسپولیس در خصوص شرایط خوب مهدی ترابی و سه گل او در این دیدار گفت: همه بازیکنان خوب هستند و زحمت می کشند. مهدی جزوی از خانواده پرسپولیس است. برای پوشیدن پیراهن پرسپولیس باید تلاش کنید. تیم خوبی داریم. هواداران ما را در قائمشهر تنها نگذارند. می‌رویم که جام را به تهران بیاوریم.

پیروانی در پایان گفت: هرکجا می‌رویم هوادار داریم. نساجی همه هواداران زیادی دارد. با جان و دل و تمام قدرتمان را می‌گذاریم تا قهرمان بشویم.