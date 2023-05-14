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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۱۸

رئیس شورای شهر اصفهان:

پروژه قطار سریع السیر اصفهان-قم- تهران به کندی پیش می‌رود

پروژه قطار سریع السیر اصفهان-قم- تهران به کندی پیش می‌رود

اصفهان-رئیس شورای شهر اصفهان گفت: سال‌هاست موضوع قطار سریع السیر تهران- قم-اصفهان دنبال می‌شود، به رغم اینکه این پروژه تامین کننده مالی خارجی دارد اما به کندی پیش می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با گرامیداشت هفته ملی جمعیت اظهار کرد: متأسفانه به دلیل بی توجهی به این موضوع مهم در حال مواجه شدن با بحران جمعیت هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر ضرورت جوانی جمعیت تاکید کرده‌اند و لازم است نسبت به این موضوع توجه ویژه داشت.

وی افزود: قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده است، ما نیز در شورای اسلامی شهر پیرامون این موضوع مصوبه‌ای داشتیم و هدف این است که کشور از شرایط موجود نجات پیدا کند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با تسلیت فرا رسیدن شهادت امام صادق (ع) گفت: ان شاء الله همه ما به منویات و سفارش‌های آن حضرت تأسی کنیم و شیعه راستین اهل بیت (ع) باشیم.

وی با گرامیداشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداست زبان فارسی بیان کرد: پاسداشت زبان فارسی در رسانه ملی نیز مورد توجه قرار گرفته و این وظیفه همه ماست که از زبان فارسی پاسداری کنیم.

نورصالحی با اشاره به وضعیت حمل و نقل عمومی درون و برون شهری گفت: در سال‌های گذشته با رکودی در حوزه حمل و نقل عمومی برون شهری مواجه شده‌ایم. این نشان می‌دهد که در دوره ابتلای جهان به کرونا، بی توجهی عمیقی به حمل و نقل شد، کارخانه‌ها از تولید افتادند و اکنون در حمل و نقل بین شهری با کمبود ناوگان روبرو هستیم، ضمن اینکه ما در حوزه حمل و نقل درون شهری نیز با این کاهش ناوگان مواجه هستیم.

وی ادامه داد: با حمایت وزارت کشور تعدادی اتوبوس خریداری شد و شهرداری اصفهان سهم ۲۰ درصدی را واریز کرد اما به دلایلی تاکنون فقط ۲۰ درصد اتوبوس‌ها تحویل شده است و این مشکل مبتلا به همه شهرها است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه اگر می‌خواهیم مردم بیشتر از حمل و نقل عمومی استفاده کنند تا نتیجه آن را در کاهش آلودگی هوا و مشکلات ترافیکی مشاهده کنیم ناوگان باید گسترش پیدا کند، گفت: خط دوی مترو باید زودتر تکمیل شود و سرفاصله حرکت قطارها در خط یک کاهش پیدا کند. در حوزه اتوبوس نیز باید برای تحویل اتوبوس‌های خریداری شده و خرید اتوبوس جدید اقدام کرد.

وی با بیان اینکه باید حلقه اول ترافیکی شهرها را با حمل و نقل پاک درگیر کرد، گفت: مدیریت شهری در اصفهان تلاش می‌کند تا در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی گام بردارد و خواسته ما از مدیریت استان تأمین نیازهای این حوزه است.

نورصالحی با بیان اینکه لزوم راه اندازی فاز اول خط دوی مترو نیز مورد توجه شورای شهر است، گفت: پیش بینی اولیه این است که پایان سال آینده بخش اول راه اندازی شود و همه برای تحقق این هدف باید تلاش کنیم.

وی با اشاره به نشست مشترک مدیریت شهری و استان اظهار کرد: جمعه گذشته دومین جلسه در سال جاری با حضور استاندار اصفهان و معاونان برگزار شد، توجه و تمرکز استاندار به حوزه مدیریت شهری قابل تقدیر است و امیدواریم با تداوم این جلسات، موضوعات و مشکلات شهر اصفهان بررسی و حل شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سال‌هاست موضوع قطار سریع السیر تهران- قم-اصفهان که اکنون شیراز نیز به آن اضافه شده، دنبال می‌شود، به رغم اینکه این پروژه، تأمین کننده مالی خارجی دارد و کارهای زیرساختی آن به خوبی پیش رفته و در مرحله تأمین ناوگان است، با کندی و رکود مواجه شده است.

وی ادامه داد: اخبار حاکی است که این پروژه با بی مهری مسئولان ملی مواجه است در حالی که مربوط به استان نیست و بعد ملی دارد، این پروژه دانشی فنی را وارد کشور می‌کندو همه استان‌ها باید با خطوط سریع‌السیر به هم وصل شوند. فعال کردن این پروژه و حمایت تا مرحله داخلی سازی باید استمرار پیدا کند.

نورصالحی بیان کرد: در پایان هفته به همت کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورا، اجلاس رؤسای کمیسیون‌های عمران و معماری و شهرسازی شوراها در اصفهان برگزار می‌شود و امیدواریم خروجی خوبی برای شهر و کشور داشته باشد.

کد مطلب 5779323

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