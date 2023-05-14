به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با گرامیداشت هفته ملی جمعیت اظهار کرد: متأسفانه به دلیل بی توجهی به این موضوع مهم در حال مواجه شدن با بحران جمعیت هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر ضرورت جوانی جمعیت تاکید کرده‌اند و لازم است نسبت به این موضوع توجه ویژه داشت.

وی افزود: قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده است، ما نیز در شورای اسلامی شهر پیرامون این موضوع مصوبه‌ای داشتیم و هدف این است که کشور از شرایط موجود نجات پیدا کند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با تسلیت فرا رسیدن شهادت امام صادق (ع) گفت: ان شاء الله همه ما به منویات و سفارش‌های آن حضرت تأسی کنیم و شیعه راستین اهل بیت (ع) باشیم.

وی با گرامیداشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداست زبان فارسی بیان کرد: پاسداشت زبان فارسی در رسانه ملی نیز مورد توجه قرار گرفته و این وظیفه همه ماست که از زبان فارسی پاسداری کنیم.

نورصالحی با اشاره به وضعیت حمل و نقل عمومی درون و برون شهری گفت: در سال‌های گذشته با رکودی در حوزه حمل و نقل عمومی برون شهری مواجه شده‌ایم. این نشان می‌دهد که در دوره ابتلای جهان به کرونا، بی توجهی عمیقی به حمل و نقل شد، کارخانه‌ها از تولید افتادند و اکنون در حمل و نقل بین شهری با کمبود ناوگان روبرو هستیم، ضمن اینکه ما در حوزه حمل و نقل درون شهری نیز با این کاهش ناوگان مواجه هستیم.

وی ادامه داد: با حمایت وزارت کشور تعدادی اتوبوس خریداری شد و شهرداری اصفهان سهم ۲۰ درصدی را واریز کرد اما به دلایلی تاکنون فقط ۲۰ درصد اتوبوس‌ها تحویل شده است و این مشکل مبتلا به همه شهرها است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه اگر می‌خواهیم مردم بیشتر از حمل و نقل عمومی استفاده کنند تا نتیجه آن را در کاهش آلودگی هوا و مشکلات ترافیکی مشاهده کنیم ناوگان باید گسترش پیدا کند، گفت: خط دوی مترو باید زودتر تکمیل شود و سرفاصله حرکت قطارها در خط یک کاهش پیدا کند. در حوزه اتوبوس نیز باید برای تحویل اتوبوس‌های خریداری شده و خرید اتوبوس جدید اقدام کرد.

وی با بیان اینکه باید حلقه اول ترافیکی شهرها را با حمل و نقل پاک درگیر کرد، گفت: مدیریت شهری در اصفهان تلاش می‌کند تا در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی گام بردارد و خواسته ما از مدیریت استان تأمین نیازهای این حوزه است.

نورصالحی با بیان اینکه لزوم راه اندازی فاز اول خط دوی مترو نیز مورد توجه شورای شهر است، گفت: پیش بینی اولیه این است که پایان سال آینده بخش اول راه اندازی شود و همه برای تحقق این هدف باید تلاش کنیم.

وی با اشاره به نشست مشترک مدیریت شهری و استان اظهار کرد: جمعه گذشته دومین جلسه در سال جاری با حضور استاندار اصفهان و معاونان برگزار شد، توجه و تمرکز استاندار به حوزه مدیریت شهری قابل تقدیر است و امیدواریم با تداوم این جلسات، موضوعات و مشکلات شهر اصفهان بررسی و حل شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سال‌هاست موضوع قطار سریع السیر تهران- قم-اصفهان که اکنون شیراز نیز به آن اضافه شده، دنبال می‌شود، به رغم اینکه این پروژه، تأمین کننده مالی خارجی دارد و کارهای زیرساختی آن به خوبی پیش رفته و در مرحله تأمین ناوگان است، با کندی و رکود مواجه شده است.

وی ادامه داد: اخبار حاکی است که این پروژه با بی مهری مسئولان ملی مواجه است در حالی که مربوط به استان نیست و بعد ملی دارد، این پروژه دانشی فنی را وارد کشور می‌کندو همه استان‌ها باید با خطوط سریع‌السیر به هم وصل شوند. فعال کردن این پروژه و حمایت تا مرحله داخلی سازی باید استمرار پیدا کند.

نورصالحی بیان کرد: در پایان هفته به همت کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورا، اجلاس رؤسای کمیسیون‌های عمران و معماری و شهرسازی شوراها در اصفهان برگزار می‌شود و امیدواریم خروجی خوبی برای شهر و کشور داشته باشد.