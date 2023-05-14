به گزارش خبرنگار مهر، پاسخگویی مردمی و برخط عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی به همراه ارائه گزارش ارزیابی عملکرد وزارت میراث فرهنگی در حوزه ارتباطات مردمی دولت سیزدهم امروز در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست ضرغامی به تماس‌های مردمی جواب می‌داد و گاهی مدیران خود را برای پاسخگویی روی خط می‌آورد.

در این جلسه فامرینی یکی از ساکنان تهران بیان کرد: تلویزیون پروفسور ارفعی را نشان می‌داد. ایشان گله داشتند. می‌خواستم بگویم باید در کنار این افراد دانشجویان نخبه باشند. از این افراد دلجویی و از علم این افراد استفاده شود.

ضرغامی نیز پاسخ داد: یکی از کارهایی که ما در وزارت میراث فرهنگی بر اساس سیستم‌های دولت انجام دادیم ارتباط با نخبگان کشور است بنابراین ضمن این اقدامات، تکریم از چهره‌های ماندگار را نیز انجام داده ایم. در رشته‌های مختلف از شخصیت‌های برجسته تقدیر می‌شد از پروفسور کردوانی نیز شخصاً تقدیر کردم. در خرداد ماه دور دوم تقدیر از این افراد انجام خواهد شد. دو نشست نیز با ۸۰ نفر از پیشکسوتان در وزارت میراث فرهنگی داشتیم و نکات آنها را پیگیری می‌کنیم.

احمدپور از استان خوزستان نیز بیان کرد: ما در ایذه یک قنات و قلعه داریم که مرمت شده ولی رها است. درخواست رسیدگی داریم. در ۴ سال پیش قلعه یک بار مرمت شد. مردم به ما می‌گویند که چرا پیگیری نمی‌کنید که احشام به داخل آن نرود.

ضرغامی گفت: من به نماینده ایذه قول داده ام که به این شهر بیایم و از شما ویزای ورود بگیرم. درباره مسائل مطرح شده نیز پیگیری می‌کنم و زمانی که به ایذه آمدم از آنجا دیدن می‌کنم.

ضرغامی خطاب به همراهان در نشست گفت: اجداد من اهل ایذه هستند.

دهقانی از اشکذر یزد گفت: یک مسجد تاریخی ۲۰۰ ساله به نام باغ وزیر کنار جاده تهران بندرعباس داریم. یک زمانی کارهای مرمتی انجام شد اما همیشه در آن بسته است و کسی استفاده‌ای نمی‌کند و تلاش کردیم قنات آن هم احیا و مرمت شود اما نشد.

آخوندی مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد نیز در این نشست برخط شد و ضرغامی از وی در این باره توضیح خواست.

آخوندی گفت: این مجموعه در اختیار صندوق احیاست ولی این قرارداد با بهره بردار فسخ شد قرار است دوباره به مزایده گذاشته شود. آب انبار هم خراب نبوده قرار است روی آن کار شود.

ضرغامی گفت که یک نماینده برای بررسی بفرستید و به آقای دهقانی توضیح دهید.

یک نفر از خوی نیز تماس گرفت و گفت: در بازار خوی تخریب شده بود به میراث فرهنگی اطلاع دادم و کاری نکرد گزارش او را به شما دادم. شما به آقای آسوپا اطلاع دادید بازرس فرستادند و گفتند که باید مدیر برداشته شود اما چون آخر ماموریتش بود به کارش برگشت و حالا برای من پرونده سازی کرده است. نامه‌های ما در اداره کل پاراف به حقوقی می‌شود.

صفری مدیرکل میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی نیز برخط شد و گفت: در بازار خوی پرونده زیاد داریم و همه دوستان با من ملاقات داشته اند بیشتر مسائل در بازار دعوای بین افراد است ولی این موضوع را مجدد بررسی می‌کنم و مدیر خوی هم تغییر کرد.

یک نفر شاکی از ثبت خانه اش بود که قیمت خانه اش را پایین آورده است.

ضرغامی هم به مدیرکل استان خوزستان گفت: مطمئن شوید که خانه او ثبت شده یا نه. اگر خانه واجد ارزش بود قیمت آن را بررسی کنید و یک راه پیدا کرده و به من هم اعلام کنید.

ارسطو زاده مدیرکل میراث فرهنگی استان خوزستان نیز در این برنامه گفت: حتماً پیگیریم.

از شهرستان لار نیز فردی به نام فراست درخواست ثبت ملی و جهانی بازار قیصریه و بافت تاریخی لار را داشت و خواست که شهرشان موزه داشته باشد.

ضرغامی خطاب به محسن نژاد مدیرکل میراث فرهنگی فارس گفت: بررسی شود که اگر قرار باشد این بافت ثبت جهانی شود چه چیزهایی کم دارد تا پرونده برای ارسال به یونسکو آماده شود. شما و آقای دارابی هم نظرتان را در این باره بدهید.