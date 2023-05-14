تقدیر دبیر مجمع اهل بیت از اقدامات تحولی ستاد بزرگداشت دهه کرامت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین رضا رمضانی در نشست کارگروه بین الملل ستاد بزرگداشت دهه کرامت کشور که امروز، ۲۴ اردیبهشت ماه در محل مجمع جهانی اهل بیت (ع) برگزار شد، با بیان اینکه سال‌ها پیش در دانشگاه قم، نشست بسیار بزرگ و کم نظیری برای حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد، گفت: مرحوم آیت الله حسن زاده آملی در آن نشست با وجود اینکه قرار بود، سخنرانی نکنند، با درخواست ما و مردم، حدود چهل دقیقه سخنرانی کردند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) افزود: آیت الله حسن زاده آملی در آن نشست فرمودند «اگر از محتوای جلسه اطلاع داشتند با پای پیاده می‌آمدند.» آقای ایشان همچنین تعبیر شهیده را برای حضرت فاطمه معصومه (س) به کار بردند. مرحوم آقای فاطمی نیا نیز در آن نشست فرمودند «ما شناخت کمی نسبت به حضرت معصومه (س) داریم این در حالی است که بسیاری از بزرگان در برابر آستان کریمه اهل بیت (ع) زانو می‌زدند. حتی برخی از بزرگان حوزه علمیه گفته اند که اگر علم لَدُنی می‌خواهید از حضرت معصومه (س) درخواست کنید.»

وی در ادامه با بیان اینکه فعالیت در حوزه دهه کرامت هم در کشور و هم در جهان با تلاش‌های اعضای ستاد بسیار فراگیر شده، گفت: ارزیابی اقدامات تحولی در حوزه دهه کرامت در کشور، بسیار خوب است.

رمضانی، ادامه داد: خوشبختانه ظرفیت همه دستگاه‌های فعال در حوزه دهه کرامت به خوبی به کار گرفته شده است و جا دارد از تلاش ستاد بزرگداشت دهه کرامت کشور تقدیر کنیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه از ظرفیت خبرگزاری‌های ایکنا که ۲۲ زبانه است و خبرگزاری اَبنا که ۲۷ زبانه است در اطلاع رسانی برنامه‌های دهه کرامت، بیشتر از گذشته استفاده شود، گفت: نمایندگی‌های فعال در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز از این ظرفیت‌ها برای اطلاع رسانی برنامه‌های شأن استفاده کنند. ما باید از همه ظرفیت‌ها در حوزه دیپلماسی عمومی استفاده کنیم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع)، ادامه داد: این مجمع با ۱۴۰ کشور در ارتباط است و به صورت ویژه در ده کشور، ویژه برنامه‌های دهه کرامت را برگزار می‌کند. ما باید در این برنامه‌ها، معارف اهل بیت (ع) را به همه نخبگان جهان معرفی کنیم.

وی اضافه کرد: ما به برکت انقلاب اسلامی با فرصت طلایی و عظیمی روبرو هستیم، بنابراین باید از این فرصت برای معرفی نگاه واقعی اسلام به زنان و دختران نهایت استفاده را داشته باشیم.

رمضانی گفت: ما باید فلسفه حجاب در قرآن و دفاع پیامبر اسلام (ص) از زنان را به نخبگان در سراسر جهان معرفی کنیم. نگاهی که آیت الله جوادی آملی و مرحوم آیت الله حسن زاده آملی به خوبی تبیین کرده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه کرامت، اولین دغدغه دین و قرآن بوده است، گفت: سفرای الهی همه در جایگاه کرامت هستند. ما باید این ادبیات را در دنیا نشر دهیم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) گفت: اقدامات ما در حوزه‌های مختلف باید به اقتضای شرایط باشد و مراقب ذهن و فلسفه فکری مخاطبان خود باشیم. ظرفیت زیادی در کشور برای نشر معارف اهل بیت (ع) در میان مردم جهان به ویژه نخبگان وجود دارد.

وی افزود: ادبیات ما در حوزه دهه کرامت باید بین المللی باشد که در این صورت، فاتح میدان خواهیم بود. امسال خوشبختانه رویکرد بسیار خوب و تحولی در بحث دهه کرامت در حوزه بین الملل شکل گرفته است و امیدوارم به واسطه همین رویکرد شایسته، اتفاقات خوبی در عرصه جهانی شکل بگیرد.

رمضانی در پایان با تشکر دوباره از فعالیت‌های ستاد بزرگداشت دهه کرامت کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه بین الملل، گفت: همه دستگاه‌ها باید به دور از موازی کاری، کاملاً هم افزا و هماهنگ عمل کنند.