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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۹:۵۵

ماموریت ویژه رئیس جمهور به وزرای نیرو و امورخارجه؛

حق‌آبه ایران از هیرمند مسئله با اهمیتی است/ با جدیت پیگیری کنید

حق‌آبه ایران از هیرمند مسئله با اهمیتی است/ با جدیت پیگیری کنید

رئیس جمهور با مأموریت ویژه به وزرای نیرو و امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان، تاکید کرد: حق‌آبه ایران از هیرمند مسئله با اهمیتی است، این مسئله را با جدیت پیگیری کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت با اشاره به پیروزی‌های اخیر جبهه مقاومت در نوار غزه و درخواست صهیونیست‌ها برای برقراری آتش‌بس، تصریح کرد: گرچه شهادت عزیزان ما در غزه اندوه‌بار بود ولی جریان مقاومت در فلسطین با ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی، نشان داد ابتکار عمل را در دست داشته و حرف نهایی را می‌زند.

رئیسی همچنین با مأموریت ویژه به وزرای نیرو و امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان، تاکید کرد: حق‌آبه ایران از هیرمند مسئله با اهمیتی است، این مسئله را با جدیت پیگیری کنید.

رئیس جمهور در ادامه همکاری صدا و سیما در انعکاس دقیق و خلاقانه تصمیمات و اقدامات دولت در جهت امیدآفرینی هر چه بیشتر در جامعه را مورد تاکید قرار داد و گفت: دشمنان و بدخواهان همواره برای ایجاد یأس و ناامیدی در دل مردم فضاسازی می‌کنند و رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی باید با انعکاس هوشمندانه واقعیت‌ها، امید و اعتماد را در جامعه افزایش دهند.

رئیسی در ابتدای این جلسه با تسلیت ایام شهادت رهبر مذهب تشیع، حضرت امام صادق (ع) توجه به مقام ولایت، مبارزه با ظلم و تربیت انسان‌های صالح را از آموزه‌های آن حضرت دانست و بر لزوم توجه دولتمردان به سیره و سلوک امام صادق (ع) تاکید کرد.

کد مطلب 5780032

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