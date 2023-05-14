به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت با اشاره به پیروزیهای اخیر جبهه مقاومت در نوار غزه و درخواست صهیونیستها برای برقراری آتشبس، تصریح کرد: گرچه شهادت عزیزان ما در غزه اندوهبار بود ولی جریان مقاومت در فلسطین با ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی، نشان داد ابتکار عمل را در دست داشته و حرف نهایی را میزند.
رئیسی همچنین با مأموریت ویژه به وزرای نیرو و امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان، تاکید کرد: حقآبه ایران از هیرمند مسئله با اهمیتی است، این مسئله را با جدیت پیگیری کنید.
رئیس جمهور در ادامه همکاری صدا و سیما در انعکاس دقیق و خلاقانه تصمیمات و اقدامات دولت در جهت امیدآفرینی هر چه بیشتر در جامعه را مورد تاکید قرار داد و گفت: دشمنان و بدخواهان همواره برای ایجاد یأس و ناامیدی در دل مردم فضاسازی میکنند و رسانهها به ویژه رسانه ملی باید با انعکاس هوشمندانه واقعیتها، امید و اعتماد را در جامعه افزایش دهند.
رئیسی در ابتدای این جلسه با تسلیت ایام شهادت رهبر مذهب تشیع، حضرت امام صادق (ع) توجه به مقام ولایت، مبارزه با ظلم و تربیت انسانهای صالح را از آموزههای آن حضرت دانست و بر لزوم توجه دولتمردان به سیره و سلوک امام صادق (ع) تاکید کرد.
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