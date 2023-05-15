حضور مدیران کل تبلیغات اسلامی در مرقد مطهر علامه حسن زاده آملی

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از مدیران کل تبلیغات اسلامی استان‌های کشور با حضور در روستای ایرا زادگاه آیت الله حسن زاده آملی و فاتحه خوانی در مرقد مطهر با اندیشه‌های این عارف ربانی تجدید میثاق کردند.

در این مراسم فرزند علامه حسن زاده در جمع مدیران کل تبلیغات اسلامی استان‌های کشور به ذکر خاطراتی از سیره و منش اخلاقی و مباحث علمی این عارف سالک پرداخت.

آیت الله حسن حسن‌زاده آملی ملقب به علامه حسن زاده فیلسوف متأله، فقیه، عارف، منجم و مدرس دروس حوزوی مهرماه ۱۴۰۰ در زادگاهش شهر آمل در سن ۹۳ سالگی و پس از یک دوره سخت بیماری به دلیل بیماری قلبی دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.

علامه حسن‌زاده آملی در اواخر سال ۱۳۰۷ هجری خورشیدی در روستای "ایرا" بخش لاریجان از توابع شهرستان آمل متولد شد، او در ۶ سالگی خواندن و نوشتن را در مکتب‌خانه آموخت و در سال ۱۳۲۳ دروس حوزوی را آغاز کرد. این عالم وارسته در سال ۱۳۴۲ شمسی از تهران به قم رفت و به مدت ۱۷ سال در دروس علامه طباطبایی، برادر علامه و سید محمدحسن الهی حاضر شد.

این فیلسوف بزرگ ایرانی پس از سکونت در قم، ۱۴ دوره شرح منظومه، چهار دوره اشارات، یک دوره اسفار اربعه و چهار دوره شرح فصوص قیصری را تدریس کرد. شرح تمهید و مصباح الانس نیز از جمله تدریس‌های اوست. او همچنین حدود ۱۷ سال دروس ریاضیات، هیأت، وقت و قبله را درس داده که کتاب دروس «معرفة الوقت و القبلة» محصول آن درس‌هاست. علامه حسن زاده آملی، کتاب‌هایی، چون نهج‌البلاغه، اسفار اربعه، کشف المراد، کلیله و دمنه و گلستان سعدی را تصحیح کرده و دیوان اشعاری نیز به چاپ رساند.