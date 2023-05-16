به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا عزیزی، در برنامه رادیویی به روند اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری اشاره کرد و گفت: سال گذشته مجلس شورای اسلامی ۵.۲ همت برای تعرفه گذاری خدمات پرستاری تخصیص داد اما نه این بودجه به صورت کامل محقق شد و نه آن هدف نهایی که باید این مبالغ میرفت و میرسید اتفاق نیفتاده است. از همه بدتر اینکه نوع مدیریت و تقسیم منابع هم سلیقهای شد و بر مبنای اشتباهی صورت گرفت که ما در این قضیه از مسئولان اجرایی و وزارت بهداشت به شدت گله مند هستیم؛ چرا که همکاری که شغل سختتری دارد خدمات بیشتری ارائه میدهد و به نسبت همان جدا از حقوق ثابتش قرار است یک عامل انگیزشی دریافت کند این اتفاق نیفتاد و هدف این بود که ما با این روش هم رفتار سازی کنیم هم کیفیت خدمات را بالا ببریم.
وی با اشاره تخصیص نامناسب بودجه تعرفه گذاری خدمات پرستاری از سوی سازمان برنامه و بودجه به بیمهها، افزود: ۶۰ درصد بودجه از سازمان برنامه و بودجه به سازمانهای بیمه گر تزریق شد که طبق گفته مسئولین ۳.۴ همت بوده است که متأسفانه بیمه تأمین اجتماعی این پول را پرداخت نکرده بعضی از دانشگاهها و بیمارستانها متأسفانه پولی که این همه سرو صدا شد و مختص پرستاران بود، بردند خرج هزینههای دیگر کردند.
عزیزی با انتقاد شدید از عدم نظارت جدی بر روند اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، گفت: افسوس ما این است که مسئولان ارشد دستور میدهند و هزینهها را تعیین میکنند ولی کم کاری میشود. مبلغ مشخص بوده که به هر نفر ۵ میلیون داده شود ولی وقتی میآیید به هر نفر ۵۰۰ هزار یا یک میلیون میدهید یا دو میلیون میدهید، مشخص است که یک اختلالی در کار هست.
وی از مسئولان نظارتی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی و دستگاههای نظارتی خواست که به این قضیه ورود کنند.
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