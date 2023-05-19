حقوق ایران از هیرمند قابل انکار نیست

حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عدم رعایت حقابه ایران در حوزههای آبریز جنوب شرق کشور توسط دولت افغانستان و ورود رئیسجمهور به این موضوع، گفت: ایران برخی حوزههای آبریز دارد که برای محیط زیست کشور بسیار حیاتی است. مثل حوزه آبریز هریرود و هیرمند و همچنین حوضه آبریز ارس در شمال غرب کشور و رود کارون که وارد اروندرود میشود.
وی با اشاره به اینکه در طول تاریخ ما از این حوزههای آبریز استفاده میکردیم، تصریح کرد: ایران به ویژه در رابطه با حوزه آبریز هیرمند ایران با افغانستان قرارداد دارد و حقابه ما از گذشته ثبت شده است. بنا بر این قرارداد، کسی نمیتواند حقوق ایران درباره این موضوع را انکار کند، لذا افغانستانیها باید حقابه ایران را تأمین کنند.
ذوالنوری یادآور شد: هیچیک از دولتهای گذشته که در افغانستان مستقر شدهاند از «کرزی» تا «اشرف غنی» در جریان مذاکراتی که بین دو کشور صورت گرفته حق ایران را در این باره را منکر نشدهاند، میگفتند که بارندگی نیست و آبی برای سرازیر شدن به سمت ایران وجود ندارد. جمهوری اسلامی میگوید هر میزان آبی که در این حوزهی آبریز وجود دارد باید به میزان معین بین دو کشور تقسیم شود و اگر سهم ایران از این حوضه آبریز کم میشود سهم افغانستان نیز باید کم شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: اگر این سهم آب به کشور ما وارد نشود، در شرق خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان دچار مشکل میشویم و مسائل بسیاری تحت تأثیر این شرایط قرار میگیرد. تالاب هامون از مواردی است که در حوزه محیط زیست به خطر میافتد چراکه آب این تالاب از همین حقابه تأمین میشود.
وی عنوان کرد: روشن است که در صورت عدم رعایت حقوق ایران درباره این حوزه آبریز شرایط زیست محیطی و همچنین مشاغل منطقه دچار مشکل میشود. همچنین با توجه به اینکه سیستان و بلوچستان آب و هوایی گرم و خشک دارد و با کمبود بارندگی مواجه است این منطقه تبدیل به کانون ریزگردها تبدیل خواهد شد که قطعاً این موضوع کل کشور را تحت تأثیر خود قرار میدهد.
ذوالنوری با تاکید بر اینکه تأمین حقابه ایران در این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است، بیان کرد: ۳ استان در کشور از این ماجرا متضرر میشوند و با مسائل متعددی مواجه خواهند شد. بنابراین شخص رئیس جمهور به طور جدی و به خوبی وارد مسئله شده و این ماجرا را پیگیری میکند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس متذکر شد: قطعاً به نفع خود افغانستانیها است که این حقابه ایران را به درستی تأمین کنند؛ چراکه اگر قرار باشد قراردادهای بینالمللی و توافقاتی که بین ۲ کشور که در گذشته وجود داشته نادیده گرفته شوند و اعتباری نداشته باشند، آنها نیز بازنده خواهند بود؛ در این موضوع فقط بازنده ما نیستیم و آنها نیز در مسائل بسیاری متضرر خواهند شد حتی در مسائلی ضرر بیشتری خواهند کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حُسن همزیستی و تعامل مسالمتآمیز اقتضا میکند که مقامات افغانستان نسبت به حقوق ملت ایران پایبند باشند و حقابه ایران را رهاسازی کنند تا مردم کشور ما دچار مشکل نشوند.
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