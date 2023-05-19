به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی، در برنامه روایت بانوان مسلمان اهل قلم در نمایشگاه بین المللی کتاب ضمن خوش آمد گویی به نویسندگان و مهمان ویژه از کشورهای سوریه و افغانستان، گفت: همانطور که دوستان هم در جلسه مطرح کردند ما در حیطه مقاومت با کشورهای دیگر مشترکات زیادی داریم که همین امر باعث ماندگاری فرهنگ‌ها شده است.

وی با اشاره به حمایت دولت از زنان ناشر و نویسنده، افزود: دولت برنامه‌ای منسجم برای حمایت از زنان ناشر و نویسنده دارد تا بتوان فرصتی برای تقویت تعاملات فراهم کرد.

خزعلی گفت: امروزه صحنه جنگ با تهاجم فرهنگی در خانواده‌های ما است و بانوان، خط مقدم این جنگ هستند که با سلاح قلم و بیان باید از تهاجم و تضارب فکری جوانان و نوجوانان جلوگیری کنند.

وی ضمن تقدیر و تشکر از ۱۴ بانوی نویسنده ایرانی و خارجی، افزود: سلاح امروز ما قلم است.

در این مراسم، از میسا جبر مترجم و نویسنده و رئیس دپارتمان زبان فارسی دانشگاه دمشق، امینه صلاح الدین عثمان مدیر انتشارات دار تموز، هالا خلیل مدیر انتشارات دار بحر و فعالان حوزه زنان در افغانستان اعم از سیما اکبری، لیلا حسینی، خدیجه علوی و ثریا ابراهیمی تقدیر شد.

همچنین از نویسندگان ایرانی اعم از فائزه غفارحدادی، فاطمه شایان‌پویا، محبوبه معراجی‌پور، پریسا محسن‌پور، نعیمه اسلاملو، اکرم اسلامی و سحر دانشور تقدیر شد