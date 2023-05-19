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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۱:۱۶

صادرات دام زنده ممنوع است

صادرات دام زنده ممنوع است

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: تا به ثبات نرسیدن عرضه، صادرات دام زنده ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید محمد آقامیری اظهار داشت: تا کنترل عرضه به ثبات نرسد صادرات دام زنده ممنوع است، خریدار مازاد دام زنده نیز شرکت پشتیبانی امور دام و معاونت بازرگانی است.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی افزود: باید سرعت کار دامپزشکی در ارائه دستورالعمل‌های بهداشتی دام افزایش یابد و به سازماندهی کشتارگاه‌ها نیز توجه ویژه شود.

وی با بیان اینکه اتحادیه‌ها بازوان توانمند وزارت جهاد کشاورزی هستند، افزود: اتحادیه‌ها باید به ما ثابت کنند که نفع مصرف کننده برای آن‌ها حائز اهمیت است.

کد مطلب 5783417

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    نظرات

    • IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
      1 0
      پاسخ
      حالا خبرگزاری مهر انقدر با اتحادیه دامداران مصاحبه می کنه که صادرات دام زنده را آزادش کنند و گوشت به نیم میلیون تومان برسه

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