به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید محمد آقامیری اظهار داشت: تا کنترل عرضه به ثبات نرسد صادرات دام زنده ممنوع است، خریدار مازاد دام زنده نیز شرکت پشتیبانی امور دام و معاونت بازرگانی است.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی افزود: باید سرعت کار دامپزشکی در ارائه دستورالعمل‌های بهداشتی دام افزایش یابد و به سازماندهی کشتارگاه‌ها نیز توجه ویژه شود.

وی با بیان اینکه اتحادیه‌ها بازوان توانمند وزارت جهاد کشاورزی هستند، افزود: اتحادیه‌ها باید به ما ثابت کنند که نفع مصرف کننده برای آن‌ها حائز اهمیت است.