به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید محمد آقامیری اظهار داشت: تا کنترل عرضه به ثبات نرسد صادرات دام زنده ممنوع است، خریدار مازاد دام زنده نیز شرکت پشتیبانی امور دام و معاونت بازرگانی است.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی افزود: باید سرعت کار دامپزشکی در ارائه دستورالعملهای بهداشتی دام افزایش یابد و به سازماندهی کشتارگاهها نیز توجه ویژه شود.
وی با بیان اینکه اتحادیهها بازوان توانمند وزارت جهاد کشاورزی هستند، افزود: اتحادیهها باید به ما ثابت کنند که نفع مصرف کننده برای آنها حائز اهمیت است.
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