به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، احمد یاری خسروشاهی مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان گفت: فعالیتهای این مجموعه در حوزه دامهای بزرگ شامل گاو، گاو میش، اسب، گوسفند و بز و همچنین ماکیان، آبزیان و زنبور است و در تلاش هستیم با استفاده از محصولات تولید شده، پرورش این حیوانات را اصلاح کنیم تا مصرف آن توسط انسان با کمترین زیان همراه باشد.
وی تولید مخمرهای پروبیوتیک برای مصارف دام و طیور را از زمینههای تحقیقاتی این شرکت دانست و اظهار کرد: یکی از حوزه فعالیت این شرکت، تولید مکملهای پروبیوتیک است و از آنجایی که نمیتوان همه باکتریهای مضرر را از بین برد و همچنین به دلیل مقاومتهای ایجاد شده بر اثر مصرف آنتی بیوتیک، این شرکت دانشبنیان طی تحقیقات بسیار گسترده اقدام به تولید مکملها و مخمرهای پروبیوتیک برای افزایش باکتریهای مثبت در محیط زندگی انسان و حیوان کرده است.
خسروشاهی با اشاره به نقش پروبیوتیکها در ارتقای سلامت غذایی جامعه، این مواد فراسودمند را موجب بهبود سلامتی و کاهش مصرف آنتی بیوتیکها دانست.
مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، با بیان اینکه این محصولات نمونه داخلی و خارجی ندارند افزود: تحقیقات گستردهای که طی سالیان انجام دادیم منجر به تولید محصولاتی کاملا جدید و نو در دنیا و منطبق با اقلیم ایران شده است.
به گفته وی، نمونههای مشابه خارجی با کیفیت و اثربخشی بسیار پایینتر و قیمتی حداقل ده برابر بالاتر به بازار عرضه میشود.
این فعال حوزه فناوری، از رفع نیاز بازار داخلی خبر داد و گفت: آمار دقیقی برای ارزبری در این صنعت وجود ندارد اما با توجه به بومیسازی و در نظر گرفتن اقلیم ایران، محصولات این شرکت منجر به کاهش ارزبری شده است.
وی به اشتغالزایی ایجاد شده در این مجموعه اشاره کرد و گفت: اگرچه اشتغالزایی ایجاد شده به طور مستقیم برای ۱۰ نفر است ولی با درنظر گرفتن شبکه فروش، توزیع و ... این عدد برای اشتغالزایی غیرمستقیم بسیار بالاتر است.
خسروشاهی علاوه بر حمایتهای معاونتهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از حمایت و تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی نام برد که دلسوزانه پاسخگو و پیگیر مسائل مرتبط با شرکتهای دانشبنیان هستند.
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