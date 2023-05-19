افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات عمرانی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علی افکاری در خصوص این خبر بیان کرد: سال گذشته، علاوه بر اعتبارات عمرانی استانی، چهار هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان هم به عنوان اعتبارات عمرانی ملی در طرح‌های ملی استان هزینه شد.

وی ادامه داد: کل اعتبارات عمرانی ملی و استانی سال گذشته فارس حدود هشت هزار میلیارد تومان بود که بیش از ۷۰ درصد آن تخصیص یافت که عدد قابل توجهی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس بیان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتبارات هزینه‌ای ۲۴ دستگاه اجرایی استان را تخصیص می‌دهد که آنچه که ما در ابتدای سال گذشته به عنوان اعتبار مصوب داشتیم هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان بود و این عدد در پایان سال با برخی تغییرات به یک هزار و ۸۱۲ میلیارد تومان رسید.

افکاری گفت: یکی از ویژگی‌های اعتبارات عمرانی سال گذشته استان این بود که بجز ۷۰ میلیارد تومان که در ابتدای سال به شکل اسناد خزانه داشتیم، سایر اعتبارات عمرانی به شکل نقدی تخصیص یافت و این کمک زیادی به دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران کرد.

وی ادامه داد: امسال بر اساس آنچه که در قانون بودجه دیده شده، کل اعتبارات هزینه‌ای استان فارس دو هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان است که که در مقایسه با پارسال ۳۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس بیان کرد: در مجموع می‌توان گفت که وضعیت اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی امسال استان نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری دارد.